Rencontres du 7ème art – Irons, Seydoux, Dujardin… pluie de stars à Lausanne Durant 9 jours, cinéastes, acteurs et actrices font un crochet par la capitale vaudoise à l’occasion de la 6e édition du rendez-vous dédié au cinéma. Cécile Lecoultre Francois Barras

DR

Les Rencontres du 7e art Lausanne déroulent leur programmation du 4 au 12 mars, avec tous les jours des invités de marque qui passeront par Lausanne pour recevoir un Prix, présenter un film, animer une masterclass. Qui ne faut-il pas manquer?

Un invité d’honneur: Jérémy Irons

Antonello&Montesi

Au fronton de son château irlandais de Kilcoe, Jeremy Irons a fait graver: «De nombreux cœurs reposent en ces murs. Quatre ans nous avons travaillé, et nous fîmes de notre mieux avec ce que nous savions. Et ce que nous fîmes, vous voyez. Anno domini 2002.» Plus de vingt ans plus tard, le comédien engouffre encore ses larmes et rires de théâtre et cinéma dans la ruine du XVe siècle. Au-delà de l’anecdote, cette persévérance le résume, jusque dans une carrière qui dure avec élégance.

Architecte d’une filmographie des plus originales, ce gentleman pratique à l’écran ou à la scène avec une liberté qui le guide aussi dans ses restaurations. Jouer du jazz sur une partition du Moyen Âge, expliquait-il lors d’une rencontre à Zurich. Cette polyvalence lui a permis d’être couronné par le «Triple Crown of Acting»: un Oscar, un Tony et un Emmy.

Dans un parcours qui allie septième art et théâtre, l’élégance donne le cap. De la noblesse de l’art à l’artisanat d’une industrie, cet amoureux des planches venu plus tard au cinéma trace sa route à l’instinct. Qu’il trouble le jeu ou cultive l’ambiguïté, du lion félon Scar du «Roi lion» aux jumeaux gynécos de «Faux-semblants», ensorcelle de «La maîtresse du lieutenant français» au «Mystère von Bülow», épate en brute cynique dans «Die Hard», Irons règne, 74 ans fraîchement posés là, en seigneur du château. Et du royaume cinéma.

Une invitée d’honneur: Léa Seydoux

Anoush Abrar

À 37 ans, Léa Seydoux ne fronce plus du nez au rappel de ses origines bourgeoises. Et pour cause, même si elle est de la lignée des plus influents décideurs du cinéma français, la Parisienne s’est forgé un nom à la sueur de son talent. Aucune fortune ne vous achète une filmographie pareille, taillée à l’arraché en autodidacte. Il y a déjà quelques années, celle qui à ses débuts batailla contre l’étiquette de blonde potiche pouvait clamer avec un sourire énigmatique: «Si on met mes rôles les uns à côté des autres, j’en ai vécu, des choses: j’ai été lesbienne avec les cheveux bleus (ndlr: et palmée d’or pour «La vie d’Adèle»), j’ai été lectrice de Marie-Antoinette à Versailles (ndlr: et citée au César), j’ai été James Bond girl (ndlr: et à deux reprises, éternelle femme de la vie de feu 007 Daniel Craig), j’ai été la sœur qui fume des joints…»

En somme, cette fille-là, cheveux bleus ou pas, a de la conversation. Muse «frenchie» de Wes Anderson ou Woody Allen, actrice tout court pour Desplechin, Bonello, Villeneuve, la comédienne pratique le tout-terrain avec une grâce de marathonienne et une discrétion de diva. Léa Seydoux, ancienne timide de son propre aveu, qui se rêvait chanteuse d’opéra pour échapper à son milieu, apprécie les montagnes suisses, elle qui faisait des allers-retours entre Le Valais, où elle tournait «L’enfant d’en haut» pour Ursula Meier, et les plateaux hollywoodiens de «Mission impossible». Aux Rencontres, ce sera peut-être pour elle l’occasion de croiser son jeune partenaire d’alors, Kacey Mottet Klein.

Entre rap et cinéma, La Rumeur se propage Afficher plus Ékoué et Hamé réalisent. Avec Philippe, La Rumeur passe en mode rap. DR L’œil n’étant pas situé loin de la bouche, et l’ensemble étant dans certains cas relié à un cerveau remarquablement irrigué, il n’est pas étonnant que ces deux-là aient refusé de choisir entre le micro et la caméra, l’art de la punchline hip-hop et celui de l’uppercut visuel, la musique et le cinéma. Depuis un quart de siècle, La Rumeur enfle. D’abord collectif en colère né parmi la deuxième vague du rap francophone, elle s’est ensuite incarnée dans le travail filmique de ses principaux promoteurs, Ékoué Labitey et Hamé Bourokba. Avec assez de «street credibility» pour mettre tout Pigalle en bouteille – plus un procès long de huit ans pour «diffamation publique envers la Police nationale» intenté par le président français de la République de l’époque (tant qu’à faire) –, La Rumeur sait de quoi elle cause: de la vie des «gens de peu», qui tentent de survivre dans les mégapoles gentrifiées, du clash quotidien entre misère et opulence, débrouille et mépris. C’est de cela que traite le troisième long métrage du duo, «Rue des dames», suivant à nouveau «une fille dans un monde de mecs», celui du foot business, après avoir filmé l’envers de l’industrie du hip-hop en donnant son premier rôle à la rappeuse lausannoise La Gale, dans «De l’encre» (2011). «Rue des dames» est une immersion réaliste, où s’enferrent riches comme pauvres, que le duo filme en entomologistes. Puissant et sombre comme son rap, dont il donnera un exemple sur scène et lors d’une rencontre avec le public.

Cédric Klapisch, cinéaste éclectique du film à la série.

LISA RITAINE

Quand Cédric Klapisch affirme «que le plaisir d’un réalisateur, c’est de pouvoir changer de vie à chaque projet», il ne faut pas le prendre à la légère. Cet homme affiche le même désordre cosmopolite que son travail, de «L’auberge espagnole» en «Poupées russes». Cédric Klapisch se découvrira encore d’un fil en avril avec une suite en série streaming à ces films en charade, «Salade grecque».

Entre-temps, le frais sexagénaire – à Lausanne pour présenter plusieurs de ses films et participer à une Masterclass – aura revêtu son smoking pour assister aux César. Son sobre hommage à une danseuse de l’Opéra de Paris y a reçu neuf nominations, «En corps», y a recevait neuf nominations. Avec la fraîcheur d’une étoile filante, l’auteur y envisage les deuxièmes vies. C’était déjà le cas à ses débuts, quand il sortait en 1994, «Le péril jeune». S’en souvient-il? «Oh, à l’époque, j’avais 31 ans, j’étais tout bêtement heureux de vivre mes rêves d’adolescent. Fabriquer des images, des histoires. J’étais tout fier, je sentais qu’avec ce film, ces nouveaux acteurs comme Romain Duris, nous étions dans le début d’une aventure.»

D’un téléfilm comme «Le Péril jeune» qui devient marqueur d’une génération, à une pièce de théâtre comme «Un air de famille» qui devient une adaptation culte, Cédric Klapisch prend souvent des chemins de traverse. «Il faut quitter l’autoroute pour voir du paysage, décider d’aller où il ne faut pas. C’est là que se révèlent les mondes. En ce moment, nous vivons un carrefour passionnant. Je n’ai pas peur, le cinéma en a vu d’autres.»

Emmanuelle Seigner, libre arbitre

Shutterstock

Emmanuelle Seigner, dans «Une vie incendiée» (2021, Éd. L’Observatoire), raconte un bout de sa vie rock’n’roll. En 2009, son mari Roman Polanski risque l’extradition vers les États-Unis, ils se réfugient dans leur chalet de Gstaad. En femme forte, elle pèse les faits, décrypte le contexte passionnel du moment, la permissivité des mœurs d’alors, l’engrenage de la justice américaine. C’est dit clair et fort, écrit pour ses enfants bientôt trentenaires, pour Roman, 90 ans en août prochain. Et sans doute, pour pouvoir parler d’autre chose, comme «La Vénus à la fourrure». L’actrice présentera cette adaptation libre du roman érotique de Von Sacher-Masoch qui valut en 2014 à Polanski le César du meilleur réalisateur et une multitude de nominations à son équipe. Le monde du spectacle s’y effeuille avec un talent fou, elle aussi.

Danièle Thompson, une vie de cinéma.

DR

Danièle Thompson s’amuse: «Quand je présente les films de mon père Gérard Oury – «La grande vadrouille», «L’as des as», etc. – et que je demande à la salle qui les a déjà vus sur grand écran, c’est tout juste s’il y a une ou deux grands-mères qui lèvent la main.» Mais cet héritage, encore auréolé par Louis de Funès, reste vif dans les esprits. La fringante octogénaire a écrit de fameux dialogues. Mais elle n’a rien d’une rentière nostalgique.

Pourtant, l’actuel état des lieux de la comédie en France ne l’enthousiasme guère. «La première grosse différence, nuance la scénariste de «La boum», c’est que nous ne faisions pas attention au qu’en-dira-t-on, à ces histoires de «wokisme», etc. Un film comme «Rabbi Jacob» serait recalé de nos jours, estampillé raciste ou xénophobe. Désormais, par crainte de ridiculiser les particularismes, les scénaristes s’autocensurent eux-mêmes.»

C’est pourtant le job qu’elle préfère, elle qui ne passa à la mise en scène qu’en 1999. «J’avais la cinquantaine, l’envie de ne pas avoir de regret, alors j’ai plongé pour «La bûche», un succès. J’ai eu la chance de toujours pouvoir avancer à ma guise. Tiens, à 18 ans, quand je suis partie aux États-Unis, c’était pour m’éloigner du métier de mes parents. Je les avais vus ramer beaucoup, vivre fauchés dans le suspense des fins de mois, ma mère qui souffrait de toujours devoir séduire, mon père dans l’attente du téléphone qui sonne. Puis c’est lui qui est venu me récupérer pour l’aider sur «Le corniaud». Là, j’ai compris que c’était trop bien de se lever le matin pour aller bosser sur des aventures pareilles. Une suite de petits miracles.»

Danièle Thompson a toujours su où était sa place. «Celle du scénariste. Je m’enchante d’écrire des scènes. C’est vraiment libérateur de pouvoir tout à coup décider de ce qui se dit entre deux êtres.» Par contre, insiste-t-elle, «il faut ensuite disparaître du plateau, l’auteur n’y a pas sa place.» D’où sans doute la belle paix des familles chez les Thompson. «Je travaille avec mon fils Christopher depuis vingt-trois ans. Nous venons de boucler la série «Bardot». Oh, du feuilleton, j’en faisais déjà dans les années 70, j’ai toujours aimé ce format, bien avant que cela ne redevienne à la mode!»

Jean Dujardin, en avant-première

AFP

Le comédien oscarisé vient présenter «Sur les chemins noirs». Dans ce film, le réalisateur Denis Imbert prend ses libertés pour mieux respecter le récit du routard des lettres, Sylvain Tesson. En 2014, en visite à Chamonix chez son ami Jean-Christophe Rufin, cet amateur de sensations fortes monte sur le toit, une vieille habitude chez lui. Mais cette fois, il chute. Victime de multiples fractures et traumatismes, de surdité, Tesson se promet que s’il s’en sort, il traversera la France à pied, par les campagnes du Mercantour au Cotentin. Jean Dujardin l’interprète. À suivre, forcément.

Sergei Loznitsa, franc-tireur

ATOM/VC

Sergei Loznitsa, il y a cinq ans au Festival de Cannes, voyait «Donbass, douze leçons de survie» honoré du Prix de la mise en scène. La guerre avec la Russie a depuis confirmé ses pires prémonitions. Jadis, ce documentariste ukrainien se vouait à une carrière scientifique, perfectionnant l’étude des prises de décision par intelligence artificielle. Á 58 ans, il n’a cessé de dénoncer l’engrenage des barbaries. L’an dernier, il claquait la porte de l’European Film Academy, la jugeant trop tiède face à l’invasion de l’Ukraine. Puis se voyait exclu de l’Académie cinématographique ukrainienne. Le prix à payer pour une parole libre? Le réalisateur présente également «Babi Yar. Contexte».

Emmanuelle Devos lit Colette

Marcel Hartmann

Colette revisitée qui en fait fantasmer plus d’un en chuchotant «Sur mes lèvres» n’inspire pas que les cinéastes. La muse de Jacques Audiard ou Desplechin, aussi «césarisée» que «moliérisée», fréquente avec bonheur les écrivains. Après Edna O’Brien, la voilà qui lit Colette à l’occasion des manifestations présentées à la Fondation Michalski pour le 150e anniversaire de la naissance de l’auteure.

Mathias Malzieu, créateur tout terrain

DR

La dernière fois que Mathias Malzieu est apparu en Suisse, c’était sur les quais de Morges, en président du Championnat du monde d’instants poétiques. Cinéaste, romancier, musicien… le mordu de Boris Vian et chanteur du groupe Dionysos déploie un esprit en arborescence. À Lausanne, ce sublime olibrius revient sur un amour passé, le livre disque «La mécanique du cœur» qui devint un film en 2014. Sur sa manie à hybrider les supports, Mathias Malzieu n’a qu’une explication, un mal gravissime qui faillit l’emporter et le pousse à décupler le temps. Sortez l’ukulélé, la somptueuse histoire de Jack va vous chavirer!

Mais encore: Lutz, Azéma, Bonnard, Bruni-Tedeschi… Afficher plus Alex Lutz – L’acteur, humoristeet réalisateur français vient échanger avec le public. Rencontre di 12 (12 h), EJMA Alamy Stock Photo Sabine Azéma – La comédienne française est à l’affiche de «Smoking» et échangera avec le public. Rencontre sa 11 (10 h), Paderewski AFP Valeria Bruni Tedeschi – La réalisatrice présente «Les Amandiers» (di 12,18 h) + Discussion avec K. Silla-Prez. Shutterstock Kacey Mottet Klein – Le comédien suisse rencontre le public et présente «L’adieu à la nuit» d’A. Téchiné. Rencontre : ma 7 (18 h), EJMA Guillaume Perret / Lundi13 Valeria Golino – Comédienne et réalisatrice italienne. Au programme: 2 films et une rencontre avec le public. Masterclass: ve 10 (16 h), ECAL DR Karine Silla-Perez – La réalisatrice présente son documentaire «Des Amandiers aux Amandiers». Projection et discussion: di 12 (11h), Paderewski DR Evgueni Galperine, compositeur de musique de film. Rencontre musicale: je 9 à 12 h, à l’EJMA DR Mosey – Rencontre musicale, sa 11 à 12 h, à l’EJMA DR

On vous dit tout sur les Rencontres du 7e art Lausanne – notre supplément Évènement! On vous dit tout sur les Rencontres du 7e art Lausanne

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.