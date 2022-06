Sorties cinéma – «Irréductible», «En roue libre»: quels films aller voir cette semaine? «Irréductible» ou «En roue libre», montagne ou plage, eskimos ou hamburger, rires ou larmes? En été, chacun fait ce qu’il lui plaît. Cécile Lecoultre

«En roue libre», quand Marina Foïs prend le large

Marina Foïs, formidable dans «En roue libre», premier film d’un routard de la pub. DR

Premier film d’un routard de la pub, Didier Barcelo, «En roue libre» évite quelques ornières d’un scénario balisé par des clichés. Ainsi de Louise, infirmière à la cinquantaine éreintée qui, prise d’une crise de panique, n’arrive plus à sortir de sa voiture. Paul, jeune loubard d’opérette, vole le véhicule pour aller dézinguer l’homme qui a tué son frère.

En route pour l’île de Ré, ces complices forcés larguent leurs trop lourds bagages. Jusque-là, la route s’annonce très prévisible de complicité partagée en traumatismes passés exhumés. Mais le plaisir viendra beaucoup de ces attentes sans cesse désamorcées pour en voir surgir d’autres. Il y aura des rencontres un peu braques, des situations de «lose» totale.

Ça carbure à l’humour et aux sandwiches, ça mord parfois un peu sur la bande d’urgence. Par moments surgissent des fantômes de «Valseuses» à la Bertrand Blier, séquence Jeanne Moreau, de «Drôle d’endroit pour une rencontre» façon Deneuve et Dupeyron. Dans cette philosophie du lâcher prise revendiqué, qui joue avec joliesse la carte du tendre débraillé, la gentillesse prévaut sur le trash. Comme une fragile audace.

Et bonus au péage, les comédiens, Marina Foïs et Benjamin Voisin, excellent à brûler le code.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«En roue libre» Afficher plus Réalisateur: Didier Barcelo

Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin

Road movie (Fr., 89’)

«Irréductible», du rond-de-cuir peinard à l’extracteur de sperme d’ours

Dans «Irréductible», de et avec Jérôme Commandeur, le fonctionnaire en révolte contre sa hiérarchie trouve un coach très efficace sous le béret d’un syndicaliste gaucho (Christian Clavier). Ascot Elite / DR

Au deuxième film, l’humoriste réalisateur Jérôme Commandeur persiste dans la pochade brouillonne et chorale, qui aligne les vannes plus ou moins efficaces sans se prendre au sérieux. Soit un fonctionnaire lambda, interprété avec entrain par le cinéaste scénariste, qui se voit viré par une cheffe soucieuse de dégraisser le mammouth – Pascale Arbillot, parfaite en odieuse bureaucrate.

Mais le pantouflard se rebiffe, refuse le chèque et, en représailles, est expédié dans les postes les plus pourris de la planète. Ne cherchez pas plus loin, l’argument d’«Irrésistible» se résume à cette résistance «pot de terre contre marmite à vapeur en inox avec toutes les options». Le plan le plus inventif, au niveau des affectations redoutées par les ronds-de-cuir, restera celui d’extracteur de sperme d’ours blanc au Groenland.

C’est là, sur une banquise, que Vincent Peltier tombe amoureux d’une sémillante biologiste, déjà mère de trois enfants qu’elle élève selon la culture de leurs trois pères. Désormais chargé de famille, un atout dans l’administration qui ne peut plus le lourder, notre homme sent pourtant sa foi faiblir, tant le pépère aimerait retrouver le saucisson – pinard de l’apéro et le caractère de cochon des Français, entre autres.

Inspiré par la comédie italienne «Quo Vado?» (2016), infiltré par Christian Clavier, Gérard Darmon et autres potes en vadrouille, l’ensemble louvoie entre satire sociale et comédie bonbon sans naufrager entre les icebergs.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Irréductible» Afficher plus Réalisateur: Jérôme Commandeur

Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch

Comédie (Fr., 109’)

«Arthur, malédiction», esprit Goonies, es-tu là?

«Arthur, la Malédiction», ou quand des fans de Minimoys se retrouvent dans une maison hantée sans imaginer que cela puisse être un film d’horreur… Praesens / DR

Il y a vingt ans, Luc Besson, producteur et réalisateur, déversait son âme d’enfant dans une saga littéraire, «Arthur et les Minimoys». L’aventure débouchait sur une trilogie cinématographique aux ambitions colossales et au destin inégal. Avec des budgets avoisinant les 80 millions de dollars par épisode, des voix de stars (Mylène Farmer, Alain Bashung, Valérie Lemercier, en V.F., Madonna, David Bowie ou Robert De Niro en V.O.), des effets spéciaux sophistiqués, la production entendait conquérir le monde.

Incarné par Freddie Highmore, jeune pousse repérée par Besson, et Mia Farrow, le conte triomphait en France mais laissait le public américain perplexe. «Arthur, la malédiction» s’amuse-t-il de cet accueil mitigé? Le film se base sur les fans de l’œuvre et les précipite en enfer. Comme souvent, Luc Besson, ici au scénario, allie ferveur artistique et sens commercial en puisant dans ses adorations adulescentes autant que dans ses frustrations.

Néanmoins, loin de la poésie régressive qui auréolait les Minimoys d’utopie douceâtre, l’ambiance s’électrise sur le mode horrifique, au point d’avoir récolté en France une interdiction aux moins de 12 ans assortie d’un avertissement. Comme les «Goonies» imaginés par Steven Spielberg jadis, ou les mômes de la série actuelle «Stranger Things», une bande de potes se lance à la recherche du site où fut tournée la trilogie des «Minimoys». La maison se révèle évidemment hantée et, à la façon des manèges maudits, va piéger les gamins et mettre à nu leurs vérités les plus intimes.

Remplaçant le maître aux commandes avec un budget modeste, le réalisateur Barthélémy Grossmann livre de la belle ouvrage, une direction d’acteurs sensible. Il manque sans doute un peu de panache dans ces épouvantes à l’air de déjà-vu.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Arthur, malédiction» Afficher plus Réalisateur: Barthélémy Grossmann

Avec Vadim Agid, Lola Andreoni

Épouvante (Fr., 87’)

«Heitere Fahne», sur un air de Dolce Vita

En 2013, un collectif investit une brasserie dans la région bernoise avec l’ambition d’en faire un lieu inclusif. Le succès les rattrape quand un peu d’organisation plus formelle que l’enthousiasme des bénévoles devient essentiel à la survie. Outside The Box

L’utopie, mais encore… En 2013, un collectif idéaliste occupe une ancienne brasserie dans la région bernoise avec l’ambition d’y développer des activités inclusives. À l’époque, le terme est moins branché qu’aujourd’hui, «Heitere Fahne» va l’inventer, un peu à la manière libre de la Dolce Vita à Lausanne auparavant.

«Vivre des moments inspirants, contribuer aux idées et rêves communs, s’impliquer…» la formule plaît, rassembleuse de jeunes, migrants, vieux, handicapés, etc. Le réalisateur Christian Knorr a filmé durant deux ans cette utopie et ses turbulences, quand le succès a rattrapé leur communauté libre et l’oblige à formaliser une hiérarchie jusqu’alors fondée sur le bénévolat.

«Heitere Fahne» interroge les limites de ce type de fondation (toujours active malgré les secousses internes, les querelles de principes, les larmes d’ego meurtris) qui, sans s’intégrer de plain-pied dans les structures traditionnelles, ne peut échapper à une part de professionnalisme.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Heitere Fahne» Afficher plus Réalisateur: Christian Knorr

Documentaire (CH, 90’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.