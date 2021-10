La saison du 75e débute mardi – Irrésistible NBA: les mécanismes d’une fascination globale Personne ne vend ni raconte le sport aussi bien que le championnat de basket nord-américain. Analyse des ressorts qui ont fait de la NBA la ligue professionnelle la plus populaire du monde. Mathieu Aeschmann

LeBron James assomme la NBA de son talent. Une ligue qui a fait du basketteur une star globalisée. Barry Gossage/Getty Images

Parfois il suffit de quelques images pour que tout s’éclaire. En un voyage jubilatoire d’à peine trois minutes sur sa «Memory Lane», la NBA a résumé la semaine dernière tout ce qui fait sa popularité. On y retrouve des stars d’hier et d’aujourd’hui (30!); mais aussi de l’humour, de l’innovation, un esprit de famille, une certaine idée du lien communautaire et de la solidarité. Le clip n’avait pour but que de lancer les festivités du 75e anniversaire de la ligue qui ne se repose jamais. Il nous a poussés à aller plus loin: décortiquer les ressorts d’une fascination qui s’étend de Pékin à São Paulo.