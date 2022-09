Septembre musical à Montreux – Isabel Karajan à cheval sur les frontières Installée en Suisse romande, la fille d’Herbert von Karajan est une actrice fondue de musique, qui racontera «Pierre et le Loup» à sa façon. Matthieu Chenal

Isabel Karajan en narratrice connectée de «Pierre et le Loup»: «Avec le selfie, je peux montrer de manière drôle le loup qui sommeille en moi.» ELIA ROMAN

Le Septembre musical joue malicieusement sur l’inconscient populaire en lançant son édition sur l’Autriche avec le nom de Karajan à l’affiche du concert d’ouverture! Lundi soir 19 septembre à l’Auditorium Stravinski, il n’y aura évidemment pas le légendaire chef d’orchestre autrichien – décédé en 1989 – ni ses fameux Wiener Philharmoniker, bien trop chers pour le festival de Montreux-Vevey. Mais la Camerata Salzburg accompagnera sa fille, Isabel Karajan, actrice et narratrice d’un «Pierre et le Loup» de Prokofiev remis au goût du jour. «C’est une grande joie de venir raconter, pour la première fois en français, ce conte musical qui met en avant les jeunes et ceux qui le sont restés», confie la comédienne, juste avant de commencer les répétitions avec le chef Christian Spitzenstätter.

Les rôles extrêmes exercent une fascination particulière sur Isabel Karajan: «Plonger dans d’autres vies, d’autres époques et les nourrir avec sa propre personnalité, c’est la définition de mon métier. Être une princesse, un assassin ou un mendiant me permet d’élargir émotionnellement ma vie intérieure. Je me vois un peu comme une chercheuse qui ouvre d’autres voies.» Des extraits filmés de ses spectacles montrent cet engagement total, comme cette incarnation à la fois burlesque et schizophrénique de «L’Histoire du Soldat», où Isabel Karajan interprète simultanément tous les personnages.

Selfies sur scène

Dans «Pierre et le Loup», elle utilise un smartphone pour donner vie aux instruments ainsi qu’aux animaux et aux personnes du conte grâce à des selfies projetés sur grand écran. Ainsi, des prises de vues en direct de sa bouche représentent le loup, ses yeux le chat, ses lèvres deviennent le bec du canard et ses orteils appartiennent au grand-père! «La technologie moderne nous fait découvrir de nouveaux aspects du conte, s’amuse Isabel Karajan. Avec le selfie, je peux faire sortir de manière drôle le loup – ou le canard – qui sommeille en moi.» L’actrice a beaucoup développé cette activité de narratrice de concert. Avec la musique comme fil rouge.

Même si Isabel Karajan n’a jamais imaginé suivre une carrière musicale, son parcours de comédienne tout terrain l’a toujours fait côtoyer la musique de très près. «La musique me permet à la fois de m'éloigner de moi que d’aller au plus profond. C’est un mode de communication plus direct que la parole, qui transporte les émotions sans malentendu.» Difficile d’imaginer autrement cette relation de la part de la fille d’Herbert von Karajan, fascinée dès son plus jeune âge par le monde du spectacle.

Le chef d’orchestre autrichien a réalisé plusieurs mises en scène d’opéra pour son festival de Salzbourg. «Il voulait tout faire, et il avait le goût du risque, comme moi! C’est l’un de nos points communs.» Isabel Karajan a même été son assistante sur certains d’entre eux quand elle avait 16-17 ans. «J’ai surtout adoré les répétitions, je passais mon temps dans les ateliers des costumes et des décors du Festspielhaus. J’en ai fabriqué moi-même pour des spectacles que je montais à l’école.»

En ambassadrice d’un Septembre musical dédié à l’Autriche, Isabel Karajan reste très attachée à son pays natal. «L’Autriche est un melting-pot de cultures d’une diversité inépuisable.» Elle précise: «On l’oublie, mais Vienne est aussi la première ville des Balkans. J’apprécie aussi l’humour empreint d’ironie, de sarcasme. Les Autrichiens ne sont pas tendres avec eux-mêmes. Et ça peut faire mal aussi.»

Questionnée sur son identité propre, Isabel Karajan précise qu’elle est façonnée par les lieux et les gens lui sont chers. Son père, né à Salzbourg, avait épousé une Française de la Drôme et leurs deux filles ont passé le plus clair de leur jeunesse à Saint-Moritz. «La Suisse compte autant pour moi que l’Autriche et la France. J’ai suivi l’école aux Grisons. Après, avec mon mari français, nous nous sommes installés en Suisse romande. Je suis chez moi dans le Gros-de-Vaud. C’est d’ailleurs là que j’ai pu vivre complètement ma deuxième passion, pour le cheval. Michel Pollien de l’écurie de Malapalud m’a tout appris dans ce domaine.»

L’Autriche: grands écarts garantis Afficher plus Le Viennois Emmanuel Tjeknavorian est considéré, à 25 ans, comme un violoniste et chef d’orchestre très prometteur. LUKAS BECK Fidèle à sa ligne, Mischa Damev, directeur artistique du Septembre musical, ouvre une porte sur un pays, ses cultures, ses musiques. Il faut utiliser ici le pluriel, car le festival a vraiment l’intention de ne pas se cantonner à la musique classique – même si, pour le cas de l’Autriche, elle occupe une place éminente dans la programmation. Certaines institutions étaient incontournables; elles seront présentes à Montreux et Vevey, comme les Wiener Sängerknaben, la Camerata Salzburg, le ténor Michael Schade dans Schubert ou les valses de Strauss interprétées par d’authentiques Viennois (Philharmonia Schrammeln, Schloss Schönbrunn Orchester). De la collaboration avec les Mozart Festwochen de Salzbourg ont découlé des propositions originales du ténor Rolando Villazón, directeur artistique de la «Semaine Mozart». Haydn sera présent dans les concerts (dont celui des Wiener Symphoniker avec le prometteur Emmanuel Tjeknavorian, violon et direction) mais aussi sous forme d’une exposition. Une sélection des nombreux objets et partitions qui témoignent de son engagement au château d’Esterházy est présentée au Montreux Palace. Rolando Villazón, directeur artistique de la «Semaine Mozart», vient lire des lettres de Mozart, à Vevey le 21 septembre. MONIKA HOEFLER Le volet gratuit du festival s’est considérablement étoffé. Il permet de toucher les écoles et d’inviter de nombreux musiciens de la région à se produire dans des lieux de passage. Mais c’est aussi l’occasion de faire découvrir la musique folklorique autrichienne en costume traditionnel, la chanson klezmer revisitée par Die Wandervögel, de l’indie pop avec Hearts Hearts et même du metal symphonique façon Edenbridge! Montreux-Vevey, du 19 au 30 septembre

