Théâtre classique à Lausanne – Isabelle Caillat, héroïne racinienne La comédienne tient le rôle-titre d’«Andromaque», dès samedi au Centre culturel des Terreaux. Interview. Natacha Rossel

Isabelle Caillat dans le rôle d’Andromaque. Lucien Zurcher

Une voix douce, une présence subtile pour un rôle puissant, mythique. Isabelle Caillat, vue dans «Cellule de crise» et «Sacha» sur la RTS et au théâtre dans «Hiver à Sokcho», se glisse dans le costume d’«Andromaque», tragédie écrite en 1667 avec, en toile de fond, la guerre de Troie. Au Centre culturel des Terreaux, dès samedi, le chef-d’œuvre de Racine résonnera avec notre monde en proie à l’horreur, dans une mise scène signée François Landolt et Isabelle Vallon.