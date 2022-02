Rencontre avec l’actrice genevoise – Isabelle Caillat, un soleil en hiver La comédienne est partout. Sur scène, elle joue le rôle principal du spectacle «Hiver à Sokcho», elle vient de recevoir le prix Swissperform pour sa prestation dans la série «Cellule de crise», et s’impose dans «Sacha», une production visible sur la RTS et Arte. Géraldine Savary

Isabelle Caillat partage l’affiche avec l’acteur français André Dussollier dans la série «Cellule de crise» (2020). RTS/Thierry Parel

Isabelle Caillat a rendez-vous tout à l’heure à la radio pour l’émission Vertigo, invitée à parler du spectacle dans lequel elle joue, Hiver à Sokcho, et du prix Swissperform qu’elle a reçu à Soleure pour son rôle dans la série Cellule de crise. Elle arrive de Genève, elle s’apprête à monter à la Sallaz sur les hauts de Lausanne. À la croisée de ces méridiens, on s’installe pour une interview-séance photo au Café du Simplon, au pied de la gare. Juste au-dessus de nous, les trains sifflent et grondent. Zoran, le patron, nous accueille comme des reines, des clients jouent aux cartes et chuchotent en la regardant, disant «je l’ai déjà vue quelque part», une journaliste d’une autre rédaction pianote sur son ordinateur, une chanson de Cesaria Evora ondule entre les tables.