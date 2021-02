Annonce surprise – Isabelle Chevalley se retire de la politique Figure politique romande, la conseillère vaudoise annonce sa démission du Conseil national cet automne. Elle compte se consacrer à des projets de recyclage en Afrique. Lucie Cannone DÉVELOPPEMENT SUIT

Figure politique romande, Isabelle Chevalley souhaite se consacrer à d’autres projets KEYSTONE

À la surprise générale, la conseillère Vert’libérale Isabelle Chevalley annonce dans le Temps son retrait de la vie politique. Elle démissionnera du Conseil national cet automne, annonce-t-elle dans le quotidien genevois. Jointe au téléphone, la Vaudoise semble sereine. «Ceux qui me connaissent savent que cette décision me trottait dans la tête depuis très longtemps. On ne prend évidemment pas cette décision à la légère, et je n’allais pas laisser mon parti devant le fait accompli. En faisant cette annonce maintenant, mes collègues ont le temps de préparer ma succession.»

Ce sera sa vient-ensuite Céline Weber-Koppenburg qui la remplacera à Berne. Isabelle Chevalley se consacrera alors à ses projets de recyclage en Afrique, notamment au Burkina Faso-Faso et au Sénégal. Elle y passera désormais une bonne partie de son temps. «Ces derniers mois, j’étais frustrée car je n’arrivais pas à me consacrer pleinement à ces projets. Il fallait sans cesse que je retourne en Suisse pour siéger dans une commission. On n’arrive pas à faire les choses correctement lorsque l’on est tiraillée entre deux tâches.»

Entre l’Afrique et la politique, Isabelle Chevalley a donc fait son choix. Son lien avec le continent a été particulièrement évoqué lors de la campagne qu’elle a menée contre l’initiative «pour des multinationales responsables», en porte-à-faux avec la position de son parti. Taxée de «néocolonialiste» pour son opposition au texte des ONG, la campagne a été particulièrement violente pour l’élue. «C’est même la plus violente de ma carrière!, corrige-t-elle. Mais ce n’est pas ce qui a motivé ma décision. Au contraire: j’avais déjà en tête l’idée de partir en juin de l’année passée, mais cette campagne m’a poussée à rester. C’était la dernière, et j’ai tout donné.»

Pas de regrets

Isabelle Chevalley, souvent attaquée personnellement par ses adversaires, ne regrettera pas la violence du débat public à l’heure des réseaux sociaux. «Il n’y a plus de filtre! Mais je quitte sans amertume ni regrets. Dans ma vie, j’ai toujours eu des cycles de 10 ans: j’ai terminé ma thèse en 2001, j’ai été élue conseillère nationale en 2011… dix ans, c’est bien. Je me sens comme quelqu’un qui va commencer un nouveau job, sans savoir exactement lequel ce sera», conclut-elle avec un sourire dans la voix.