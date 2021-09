Grand angle – Isabelle Falconnier: «Je suis addict au Léman» La journaliste littéraire déclare sa flamme au lac dans un petit ouvrage élégant qui livre une mine d’informations. Pascale Zimmermann

Le Léman vu depuis Lutry, un des plus beaux coups d’oeil pour Isabelle Falconnier. Florian Cella

«Le Léman est plus qu’un décor, j’ai envie de faire surgir ce qu’il a à nous raconter.» Le cadre du tableau est posé. Isabelle Falconnier, critique littéraire, déléguée à la politique du livre à Lausanne et ancienne directrice du Salon du livre, s’est lancée avec «Léman. Légendes d’un lac» dans la rédaction d’un petit livre concis et élégant. Elle y déclare sa flamme au plus grand bassin d’eau douce d’Europe occidentale tout en livrant une foule d’informations et d’anecdotes.

Six mois d’immersion totale dans les abysses lémaniques lui ont été nécessaires, entre recherches sur internet, consultation d’ouvrages patrimoniaux, relecture de «La Nouvelle Héloïse» de Jean-Jacques Rousseau et un dialogue nourri avec trois experts interviewés dans le livre: Marianne Chevassus, conservatrice du Musée du Léman, Bruno Berthier, historien et juriste, et Didier Zuchuat, spécialiste du cinéma et du patrimoine lémanique.