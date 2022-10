Une star à Genève – Isabelle Huppert devient la programmatrice du Plaza Avant sa fermeture pour travaux, la salle mythique invite l’actrice à présenter ce week-end quelques-uns de ses films fétiches. Le thème? Les grands personnages féminins. Jérôme Estebe

Isabelle Huppert, l’actrice aux 150 films, imagine la programmation du Plaza pour un week-end. SABINE VILLARD

Le Plaza, sauvé des bulldozers en 2019, ferme donc ses portes. Juste pour deux ans, le temps d’être rénové. Il fallait marquer le coup. Et Dieu sait si la barre était haute, tant la salle a multiplié les événements flamboyants – et gratuits – depuis deux ans. Souvenons-nous de «The Clock» de Christian Marclay, de la fresque cinéphile de Mark Cousins ou, plus récemment, des shows virtuels de Gilles Jobin.