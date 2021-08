Canton de Vaud – Isabelle Moret se lance dans la course au Conseil d’État Alors que les sortants Pascal Broulis et Philippe Leuba ont annoncé qu’ils ne se représentaient pas, la conseillère nationale PLR a fait savoir vendredi son intention de briguer un siège au Conseil d’État vaudois.

Avec l’annonce de candidature d’Isabelle Moret, le PLR a désormais trois candidats déclarés pour la course au Conseil d’État vaudois (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

«Pour l’heure, je suis à disposition de mon parti et j’ai déposé ma candidature auprès du PLR de l’arrondissement de Morges qui se réunira ce mercredi», indique Isabelle Moret dans une interview publiée peu après minuit vendredi sur le site Internet du «Journal de Morges», auquel elle a choisi de donner la primeur de son annonce.

«J’aime les Vaudois et mon canton», poursuit Isabelle Moret. «Je souhaite mettre mes compétences, mon expérience et mon dynamisme au service de la population. Ce serait une suite logique dans mon parcours, une façon de redonner à mon canton et mon parti ce qu’ils m’ont apporté.»

La conseillère nationale PLR indique aussi que «les sollicitations reçues de toutes parts, en particulier au sein de mon parti, m’ont amenée à mener une réflexion plus approfondie» au sujet d’une éventuelle candidature.

La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales l’ont également motivée à s’engager davantage sur le terrain, au plus près de la population. «Je pourrais par exemple apporter l’expérience accumulée dans mes mandats au sein de l’économie ou comme présidente des hôpitaux suisses au sein du collège gouvernemental», note-t-elle.

Trois candidats déclarés

Le conseiller d’État sortant Pascal Broulis a annoncé jeudi qu’il ne se représenterait pas au gouvernement. Son homologue Philippe Leuba avait pris la même décision une semaine plus tôt. Privé de ses deux locomotives, le PLR Vaud est contraint de se renouveler pour les élections au Conseil d’État de mars prochain.

Avant l’annonce d’Isabelle Moret vendredi, la ministre sortante Christelle Luisier et le député Sergei Aschwanden étaient les seuls candidats PLR déclarés. Les éventuels candidats supplémentaires ont jusqu’au 27 août pour exprimer leur intérêt.

La conseillère nationale Isabelle Moret figurait jusqu’ici parmi les papables les plus souvent cités, aux côtés du conseiller national et ancien syndic d’Aigle Frédéric Borloz et du député Alexandre Berthoud.

Le parti se réunira en congrès le 22 septembre pour entériner les candidatures. Il entend aussi modifier ses statuts pour limiter la présence d’un élu PLR au gouvernement cantonal à quinze ans maximum, soit trois mandats.

ATS

