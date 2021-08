Vague de contaminations – Israël lance la troisième dose de vaccin dès 50 ans Malgré une vaccination massive et rapide, les cas de Covid remontent dans l’État hébreu. Le pays rétablit des restrictions et encourage la troisième injection. Alice Froussard, Jérusalem

Le premier ministre israélien Naftali Bennett accompagne sa mère Mirna Bennett pour recevoir sa troisième dose de vaccin. KEYSTONE

C’est une première. Depuis deux semaines, Israël propose une troisième dose de vaccin à toutes les personnes à risque, et celles de 60 ans et plus, vaccinées depuis cinq mois au moins. Plus de 700’000 Israéliens ont déjà reçu cette troisième injection. Vendredi, la limite d’âge a été abaissée: toutes les personnes de 50 ans et plus peuvent en bénéficier.

«C’est un pari, car Israël est le premier pays à le faire […] mais ce rappel du vaccin est absolument sans danger.» Professeur Eyal Leshem, chef du service des maladies infectieuses de Tel Hashomer

«C’est en quelque sorte un pari, car Israël est le premier pays à le faire. Nous sommes à un stade avancé de la campagne de vaccination standard, alors toute expansion est une étape pionnière, nous ne pouvons nous inspirer de personne. Mais ce rappel du vaccin est absolument sans danger», explique le professeur Eyal Leshem, chef du service des maladies infectieuses de Tel Hashomer à Ramat Gan, l’un des plus grands hôpitaux d’Israël.