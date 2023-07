Justice de l’Est vaudois – Issue pénale pour un tragique cocktail Un toxicomane vient d’être condamné pour avoir laissé sans soins une compagne d’errance toute une nuit. L’omission de prêter secours a été retenue. Flavienne Wahli Di Matteo

Les prévenus et la défunte avaient partagé de l’alcool et de la drogue avant le drame survenu en février 2022 sur la Riviera. Getty Images/iStockphoto

Héroïne, médicaments, vodka et brioches au chocolat: voici le menu festif que s’était offert M., une résidente de la Riviera, un après-midi de février 2022. En se présentant à la porte d’un voisin avec une bouteille d’alcool fort, elle était loin d’imaginer que c’était là son dernier cocktail. Elle a été retrouvée morte par son compagnon d’errance le lendemain matin, ce même voisin qui vient d’être condamné pour omission de prêter secours.

«Constatant que M. respirait, les deux hommes l’avaient installée sur le canapé en position de sécurité, se contentant de prendre son pouls à intervalle régulier, avant d’aller se coucher.»

Ils étaient deux dans l’appartement quand M., déjà sous l’influence de l’héroïne, avait débarqué. Les trois amis avaient profité ensemble des substances plusieurs heures avant que M. ne s’effondre en mordant dans une viennoiserie. Pensant à un étouffement, le locataire du logement avait pratiqué la manœuvre de Heimlich sans succès. Constatant que M. respirait, les deux hommes l’avaient installée en position de sécurité sur le canapé où elle avait végété toute la soirée et s’étaient contentés de prendre son pouls à intervalle régulier avant d’aller se coucher.

Issues pénales diverses

À leur réveil le lendemain, ils avaient constaté le décès de leur amie et ne s’étaient décidés à contacter le 144 qu’après une nouvelle dose d’héroïne «pour se calmer», ont-ils justifié devant la procureure. La représentante du Parquet a condamné ce voisin à 180 jours-amende (ferme) et une amende de 300 fr. L’autre protagoniste est poursuivi séparément.

C’est l’une de ces tristes dérives sous stupéfiants comme il s’en produit parfois et qui peuvent aboutir pénalement à des issues diverses. En août 2022 dans le Nord vaudois, l’homicide par négligence avait été retenu contre une toxicomane en plus de l’omission de prêter secours. Elle avait en effet adopté un comportement actif dans la séquence de faits menant au décès, puisqu’elle avait fourni de la drogue et des médicaments à une mère de famille, qu’elle avait ensuite abandonnée plus de trente heures dans le coma.

