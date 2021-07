Dérive homophobe d’Erdogan – Istanbul, le havre perdu des réfugiés LGBT La Turquie a longtemps été un refuge pour les réfugiés homosexuels et transgenres du Moyen-Orient. La politique répressive et réactionnaire du président Erdogan a changé la donne. Jérémie Berlioux, Istanbul

Des policiers arrêtent des activistes LGBT+ lors d’une manifestation à Istanbul, le 6 mars 2021, dénonçant le retrait de la Turquie de la Convention contre les violences faites aux femmes. Selon le gouvernement, ce traité nuit aux valeurs familiales et normalise l’homosexualité. SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY

Assise dans un café du centre d’Istanbul, Farah, 22 ans, est tout agitée. Elle veut tout raconter dans le détail de sa fuite éperdue vers un lieu en paix. Originaire de Deir ez-Zor, en Syrie, cette femme transgenre a vécu l’horreur de l’État islamique et les violences de communautés conservatrices et celles de l’exil. Comparées à d’où Farah vient, les rives du Bosphore paraissent un havre de sérénité. Et, effectivement, Istanbul a longtemps été un lieu sécurisé pour les LGBT+ du Moyen-Orient et d’au-delà. Mais l’homophobie croissante du pouvoir fait de plus en plus de la Turquie un repoussoir.