Des juniors qui ont du ressort – IT Dansa, une compagnie pour jeunes danseurs d’ailleurs et… d’ici Mardi 4 avril, le Théâtre de Beausobre accueille la tournée de la troupe barcelonaise dans laquelle évolue la Lausannoise Jasmine Achtari. Coup de fil à une passionnée. Jean Pierre Pastori

Jasmine Achtari et Isaac Verdura, danseurs de la troupe IT Dansa. JORDI VIDAL

Beaucoup de groupes de danse «junior» sont attachés à une compagnie 100% professionnelle. C’est le cas du Bundesjugendballett à Hambourg ou de l’ABT Studio à New York, pour s’en tenir à deux troupes qui rayonnent. Mardi 4 avril à Morges, c’est une autre compagnie du genre qui sera sur le plateau de Beausobre: IT Dansa, accolée, elle, à l’Institut del Teatre, à Barcelone. «Ce groupe offre en quelque sorte un complément de formation postgrade, explique la Lausannoise Jasmine Achtari. Nous sommes seize danseurs et deux stagiaires, tous sortis d’une grande école. La plupart sont issus de l’Institut, mais certains viennent du Japon, d’Israël, d’Angleterre et… de Suisse. »