Voyage en Italie – Huit villes à découvrir absolument Rome, Florence et Venise sont des merveilles. Mais on y est rarement seuls. Pour profiter de la dolce vita avec les autochtones, notre sélection de petits bijoux cachés aux quatre coins de la botte, loin du tourisme de masse. Isabelle Jaccaud

Toute proche des Pouilles, Matera est une étape indispensable lors d’un périple dans le sud de l’Italie. UNSPLASH

Mantoue, Lombardie

Entourée par trois lacs, Mantoue, inscrite au patrimoine de l'Unesco, a tout pour séduire. PIXABAY

Entourée par trois lacs, Mantoue charme les visiteurs depuis toujours. Entre nature et culture, la cité, inscrite au patrimoine de l’Unesco, a tout pour séduire. Après une croisière pour l’admirer de loin, pourquoi ne pas profiter de ses petites ruelles pour venir visiter ses palais et musées ? Le palais ducal abrite 500 pièces et accueille un musée national. La pièce principale, la chambre des époux, somptueuse, se visite sur réservation. Les gourmets se retrouvent au bord du lac, à déguster une des spécialités locales, les raviolis au potiron.