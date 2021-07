Retour du Montreux Jazz – Zucchero: la victoire en chantant Dimanche soir, l’Italien avait le patriotisme très discret pendant que son équipe s’envolait vers la gloire. Il a surtout été question de blues acoustique aux senteurs New Orleans, saupoudré sur le Léman avec un charme roublard. Francois Barras

Montreux, le 11 juillet 2021. Deuxième concert des cinq que Zucchero donnera en tout sur la Scène du Lac, lors de cette 55 e édition du Montreux Jazz Festival en version Covid. Chantal Dervey

Il y a pile trois ans, en pleine Coupe du monde, Liam Gallagher décrétait qu’il ne pouvait décemment pas monter sur la scène de Sion sous les étoiles pendant la demi-finale entre l’Angleterre et la Croatie. Il avait donc exigé pendant sa prestation la diffusion de la rencontre sur un écran géant derrière lui, intention malheureuse puisque l’Angleterre avait perdu et accentué l’humeur désastreuse de l’ex-Oasis.

Ce préambule pour rappeler qu’en matière de foot et de rock star, tout est possible. Et qu’il est toujours hasardeux de programmer un concert pendant un match au sommet. L’histoire allait-elle se répéter dimanche? Zucchero réclamerait-il de bâcher le panorama sublime de la Scène du Lac pour y projeter Angleterre-Italie? Débuterait-il en retard ce deuxième concert de la journée – et du marathon impromptu qui le fera jouer cinq fois au Montreux Jazz jusqu’à mardi suite à l’interdiction de voyager des artistes… britanniques!? Allait-il jeter au Léman ses instruments d’époque et ses deux guitaristes en cas de deuxième but anglais? Lorsque le chanteur de Roncocesi montait sur les planches, à 21 h 37, son air las laissait supposer qu’il avait regardé la première mi-temps.

Mais Zucchero n’a pas usurpé son surnom, bambin si adorable que son institutrice l’avait baptisé de ce «sucre» qui le rendra mondialement célèbre au milieu des années 80, après dix ans de succès dans son pays. «Je veux remercier le patron du Montreux Jazz, lancera-t-il d’ailleurs durant son concert, Claude Nobs, qui a cru en moi et m’a permis de jouer avec des artistes aussi géniaux que Solomon Burke.» S’il paraît indolent, c’est pour mieux se fondre dans sa musique et laisser ses humeurs blues s’épandre sur l’onde, assis guitare sur les genoux entre ses deux camarades, l’infiniment décontractée Kathleen Dyon à la Fender et le multi-instrumentiste Doug Petitbon, de La Nouvelle-Orléans comme sa slide guitar. Les deux musiciens assurent un travail discret mais admirable derrière le jeu faussement pataud de l’Italien, dont la voix puissante et minérale reste évidemment l’arme de charme absolue.

La bien nommée Scène du Lac. Sera-t-elle pérennisée? Chantal Dervey

Alors que la nuit tombe, la rive du lac se transforme en Riviera adriatique bercée par la tiédeur du vent et le grave enveloppant de Zucchero. Pas de batterie mais quelques pulsations de grosse caisse préenregistrée; aucun choriste mais quelques harmonies en renfort: juste trois guitaristes face à 520 spectateurs, la jauge autorisée – et le format sans doute capable de «rentabiliser» le cachet de la star qui n’a jamais voyagé aussi léger. «Ça fait du bien, sourit Zucchero. J’avais besoin d’une pause mais c’était trop long.» À 65 ans, Adelmo Fornaciari ne vas pas commencer une carrière de showman – il a toujours déployé une énergie retorse, lançant ses explosions rock entre deux rhythm and blues et des balades solides. Cet équilibre composera presque deux heures de concert qu’il fallait plus écouter que danser, bien que tout le public se levât d’un seul coup au premier frottement d’accord de «Baila (Sexy Thing)».

Les reprises de «Everybody’s Got To Learn Sometime», des Korgis, et surtout «Wonderful Life», du regretté Black, avaient peu avant résonné solennellement sur l’onde. Ne restait plus qu’au roué sugar de le cueillir avec «Senza Una Donna» en rappel, hymne aussi apaisé que les klaxons tifosis seraient déchaînés quelques minutes et sept penalties plus tard dans les rues montreusiennes. Mais de foot, Zucchero n’aura finalement pas causé – juste un clin d’œil, en arrivant sur scène: «Je parlerai en italien ce soir.» Mais il est vrai que Zucchero, malgré son succès mondial, n’a jamais bien parlé l’anglais.

