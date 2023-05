Basketball – Ivan Rudez nouveau responsable du développement des talents suisses Ancien entraîneur à succès des Lions de Genève, le Croate a été nommé directeur du Centre national du basket suisse. Brice Cheneval

Ivan Rudez a notamment entraîné les Lions de Genève et l’équipe nationale masculine de Slovaquie. Keystone

Swiss Basketball a annoncé la nomination d’Ivan Rudez à la tête du Centre national du basket suisse (CBNS). Le Croate sera chargé du développement des jeunes talents du basket helvétique.

Ivan Rudez a notamment entraîné les Lions de Genève de 2012 et 2016. À leur tête, il a remporté deux titres de champion (2013 et 2015), deux SBL Cup (2013 et 2015) ainsi qu’une Coupe de Suisse (2014) et a été désigné coach de l’année à deux reprises. Par la suite, il a pris en main la sélection de Slovaquie entre 2016 et 2018.

«Son parcours impressionnant en tant que joueur puis coach et son engagement envers le développement du basketball font de lui le candidat idéal pour diriger le CBNS, réagit le secrétaire général de Swiss Basketball, Erik Lehmann, à travers un communiqué. Lors de son passage à Genève, il a prouvé sa capacité à développer les jeunes joueurs suisses.»

Hervé Coudray, responsable technique national, évoque pour sa part «un choix fantastique»: «Sa connaissance approfondie du jeu sera un atout précieux pour notre programme de développement des joueurs. Je suis convaincu qu’avec Ivan à nos côtés nous pourrons offrir des occasions exceptionnelles à nos jeunes talents.»

