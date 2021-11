Procès pénal – Ivre de jalousie, l’amante fait tabasser l’épouse La vengeance glaçante d’une maîtresse éconduite a occupé le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ce lundi. Le drame en trois actes s’est noué à Aigle. Flavienne Wahli Di Matteo

Devant le Tribunal de l’Est vaudois, la vengeance glaçante d’une amante éconduite a été qualifiée tour à tour par les plaideurs de «telenovela», mauvais feuilleton, mauvais film, thriller et même œuvre de science-fiction. 24 HEURES/Chantal Dervey

La Cour correctionnelle de l’Est vaudois s’est penchée ce lundi sur un adultère aux implications terrifiantes. Ce drame en trois actes se joue dans un triangle amoureux comprenant un couple d’habitants d’Aigle, dont on ne sait pas grand-chose, une maîtresse, dont on apprend principalement qu’elle était dévorée par la jalousie, et un ami de celle-ci devenu homme de main.

À l’acte 1, l’amante arrose l’épouse légitime de messages injurieux et menaçants, sans dévoiler son identité. Le harcèlement dure pas loin de deux ans. Cette veuve aux traits prématurément fanés sanglote: «Notre liaison avait commencé avant leur mariage et j’étais très amoureuse. J’ai tout fait dans le but de les séparer.» Sa volonté de supplanter sa rivale est alimentée par la poursuite de la relation adultère bien après la conclusion de l’union légitime.