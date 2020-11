Thurgovie – Ivre, elle conduit sans permis et avec des plaques factices Une Suissesse quinquagénaire a été arrêtée après avoir été flashée six fois sur l’A7 en six mois.

Police cantonale TG Police cantonale TG Police cantonale TG 1 / 3

Une automobiliste de 56 ans qui roulait sans permis et avec de fausses plaques d’immatriculation a commis six excès de vitesse en six mois sur l’A7. La Suissesse a finalement été arrêté par la police cantonale thurgovienne.

La conductrice a été flashée six fois sur l’A7 depuis le début du mois de mai, dont une fois à 179 km/h, a indiqué jeudi la police cantonale thurgovienne. Elle n’a pas pu être identifiée immédiatement, car elle avait posé de fausses plaques d’immatriculation sur son véhicule.

Une enquête a été ouverte et des mesures de surveillance ont été mises en place. L’automobiliste habitant le canton de Zurich a finalement pu être arrêtée. Une patrouille a repéré son véhicule sur l’A7 à Bonau (TG), près de Frauenfeld.

Lors de son arrestation, la femme était ivre. La police soupçonne qu’elle avait aussi consommé de la drogue. Le Ministère public a ordonné une prise de sang et d’urine. L’enquête a aussi montré qu’elle conduisait sans permis et qu’elle n’avait pas d’assurance pour sa voiture. Une enquête pénale est en cours.

ATS/NXP