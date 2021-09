Il se prend pour le LEB – Ivre, il conduit sur les rails jusqu’en gare de Chauderon Un automobiliste vient d’être condamné pour avoir longuement roulé sur la voie du train à Lausanne en avril dernier. Il n’avait pas de permis. Laurent Antonoff

La voiture du conducteur, trop endommagée, s’est arrêtée peu après la gare de Chauderon. (24HEURES/Philippe Maeder) VQH

C’est la fin d’une époque, malheureusement jalonnée de nombreux accidents, pour certains mortels: dès le 25 septembre prochain, le LEB ne circulera plus sur l’avenue d’Échallens à Lausanne, entre Prilly et Lausanne-Flon, le temps de creuser le tunnel qui séparera définitivement le train des autres usagers de la route. Hasard du calendrier, une ordonnance pénale concernant sans doute le plus incroyable des incidents impliquant un automobiliste vient d’être rendue. L’homme, fortement alcoolisé, avait conduit sur les rails du LEB… jusqu’à la gare enterrée de Chauderon!