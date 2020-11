Canton de Fribourg – Ivre, sans permis, dans une auto non assurée, il fait un rodéo Deux jeunes gens de 18 et 19 ans ont été interpellés à la suite d’un accident qu’ils contestent avoir provoqué lors d’un rodéo routier, au volant d’un véhicule non immatriculé et sans RC. ATS/NXP





Photo d’illustration. KEYSTONE

Deux jeunes adultes ont été interpellés dimanche vers 15h45 pour un rodéo routier à Fribourg et pour un accident de circulation contre un véhicule parqué. Le conducteur de la voiture, âgé de 18 ans, circulait notamment sans permis de conduire.

«Les investigations entreprises ont rapidement permis de déterminer que la voiture utilisée pour ce rodéo avait été dissimulée dans un garage à proximité», a indiqué lundi la police fribourgeoise. Le véhicule utilisé était non immatriculé et non couvert par une assurance RC et le conducteur était sous l’influence de l’alcool.

«Le deuxième jeune adulte de 19 ans a été entendu pour détention d’arme illicite, suite à la découverte d’un pistolet d’alarme lors de la fouille du véhicule utilisé lors du rodéo», a précisé la police. Il a reconnu les faits. Les deux ont été placés en arrestation provisoire, puis relaxés. Ils seront dénoncés à l’autorité compétente.