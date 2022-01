Tribunal de Lausanne – Ivre, un Broyard abandonne sa voiture et rentre à pied Consommateur de drogues, un Vaudois risque 300 jours de détention pour divers délits routiers. Le juge repousse sa décision, laissant du temps à l’accusé pour finir de remonter la pente. Sébastien Galliker

C’est sur cette route que le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule pour se retrouver sur la voie de chemin de fer. Sébastien Galliker

«Tout va se jouer sur l’octroi ou non du sursis. La balle est dans votre camp et vous avez de bonnes cartes en mains pour éviter une peine ferme.» Amené à se pencher sur le cas d’un délinquant routier broyard, un juge du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a décidé de faire preuve d’humanité et de jouer la montre, jeudi au Palais de justice de Montbenon.