«J’aime me balader dans les viscères de la chose»

L’œil n’est plus surpris par ces 940 tonnes de structures métalliques qui ont fait d’un dessin, une réalité! Mais lorsque Hugo Gargiulo – complice du créateur et metteur en scène Daniele Finzi Pasca depuis 1996 – pénètre dans l’arène de la Fête, l’Uruguayen caresse encore du regard ce «bébé. On se sent un peu comme des parents biologiques même si ceux qui l’ont fait grandir, ce sont les ingénieurs et tous les corps de métiers qui y ont travaillé.»

Construire une arène, c’est forcément penser à l’histoire, on se sent proches des architectes de Vespasien, Titus ou César…

C’était à la fois quelque chose de très nouveau et d’extraordinaire pour moi, mais je ne vais pas devenir un spécialiste de ce type de construction! Je suis content de l’avoir réalisé et jamais je n’aurais pensé le faire une fois. Par la force des choses, on parle toujours des Romains, mais ce n’est pas vraiment ce qui nous a inspirés même si dans la forme générale on retrouve ce classicisme-là. Nous avons surtout dû composer avec un environnement urbain et naturel très serré comme avec les standards des matériaux qui existent sur le marché et que nous louons. Je pense notamment à l’inclinaison des gradins qui est donnée et ne peut être modifiée. L’enjeu était alors de faire le plus de place possible pour la scène centrale (1400 m2, dont près de 800 m2 de plancher LED) tout en préservant l’espace nécessaire à la circulation extérieure à l’arène. C’est dire si la part de liberté était quelque peu restreinte!

Un peu comme dans l’histoire de la poule et de l’œuf, qu’est-ce qui est venu en premier, le spectacle ou l’arène?

L’orgueil personnel ne fait pas partie de cette aventure. Vous savez, je viens du théâtre et nous sommes tous conscients que, si à l’issue du spectacle il n’y en a que pour les costumes ou la lumière, c’est que nous n’avons pas bien joué. Les choses ont donc avancé en parallèle mais effectivement à l’écoute du spectacle, lui aussi en construction. Daniele Finzi Pasca voulait un espace scénique très ouvert, plusieurs scènes et possibilités d’entrer et de sortir. La difficulté a alors résidé dans la découpe de cet espace afin de porter un spectacle en flux continu pour des spectateurs qui doivent se sentir englobés dans cette dynamique. Les premières idées datent de 2012, Daniele et son épouse Julie (décédée en 2016) voulaient un lieu fermé et c’est Jean Rabasse qui, avant d’être appelé ailleurs, en a esquissé les premiers principes. Tous n’étaient pas réalisables, nous avons repris cette élaboration en cherchant, toujours, le meilleur compromis entre les désirs et la réalité. Pour pouvoir notamment raconter l’histoire de jour comme de nuit. Tout, de la géométrie des lieux aux infrastructures, est au service du spectacle.

Sans crainte de ce gigantisme qui a beaucoup fait parler…

Nous n’imaginions pas les Vaudois si polémiques, mais effectivement, cette arène a fait parler d’elle. Pendant sa construction, j’aimais beaucoup me balader aux alentours et tendre l’oreille, entre ceux qui étaient perplexes, d’autres emballés, d’autres encore qui se remémoraient les constructions précédentes. Mais le plus beau compliment vient de ceux qui nous disent qu’une fois à l’intérieur ce n’est pas aussi grand que ça en a l’air. Cette notion d’intimité, c’était un objectif de départ, difficile à mesurer avec des logiciels.

Tout de même, toute cette énergie pour quelque chose d’éphémère…

Mais j’adore l’éphémère, je suis scénographe, pas architecte! Et si on voit comment les gens se rappellent des précédentes éditions, on se dit que cette énergie reste. Le temps des répétitions est aussi celui des tests et des premières conclusions? Le soulagement est là! Et notamment en ce qui concerne le son, sa diffusion, c’était un vrai souci. Mais c’est bien aussi de voir ces acteurs-figurants qui ont répété jusqu’ici dans d’autres espaces, parfois séparément pour certaines troupes, passer de la théorie à la réalité. Ils apprivoisent les scènes, les timings, les circulations.

Et pendant ce temps vous lâchez prise…

Nous nous sommes libérés de certaines choses, c’est juste, et notamment au moment des essais du plancher LED. À ce moment-là, tout le monde parlait autour de nous mais lorsqu’il s’est allumé, il y a eu un immense silence. C’était magique! Les écueils passent, on franchit un pas supplémentaire tous les jours mais le regard critique sur tout demeure. C’est un peu notre profession de voir tout ce qui ne va pas.

Le 18 juillet, vous serez où?

Peut-être quelque part là-haut, du côté de la régie ou, alors, caché à l’arrière de la scène. Ou encore sous la structure. J’aime me balader dans les viscères de la chose.

