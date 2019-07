«C'était vraiment impressionnant de voir la Dent de Morcles totalement blanchie par la grêle.» En se levant ce mardi matin, Pierre-Yves Rapaz, président de la société coopérative vinicole de Bex, a craint le pire. Mais plus de peur que de mal. Les dégâts causé par l'orage de lundi soir sur ses vignes restent mineurs. «A vue de nez, j'estime les pertes à moins de 10%.» Même son de cloche du côté de Lavey-Morcles: «Il y a eu beaucoup de vent et de précipitation. Mais on a eu de la chance, la grêle était mêlée à l'eau, ce n'est pas trop grave. On croise les doigts pour la suite de l'été», ajoute Maurice Chesaux, vigneron à Lavey.

L'orage annoncé lundi par MétéoSuisse sur une bonne partie du canton de Vaud a donc été moins violent que prévu. «Les ingrédients atmosphériques ont fait que la ligne orageuse est passée un peu plus au sud, indique Lionel Peyraud. C'est surtout la Haute-Savoie, notamment la région d'Annecy, et le Valais qui ont été le plus touchés. Le Plateau romand et le Jura ont été relativement épargnés.»

Il faut dire que les orages, phénomènes locaux par définition, restent difficiles à prévoir avec exactitude. «On donne des tendances, des approximations, continue le météorologue. Après ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre assez rapidement, surtout avec les reliefs de nos régions.»

Le Montreux Jazz arrosé

La région du Haut-Lac, où se déroule le Festival de Jazz de Montreux, a également été largement arrosé. Poussant les organisateurs à prendre des mesures de sécurité exceptionnelles. Ils ont notamment ordonné l'évacuation de plusieurs terrasses construites sur le lac.

Image: Keystone

Tôles froissées

Si l'orage de lundi semble avoir plutôt épargné le canton, il n'en est rien de celui de la veille. La grêle qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi, notamment à La Côte, a occasionné de nombreux dégâts sur les vignes, mais pas seulement. Une centaine de véhicules grêlés ont été déclarés à la Vaudoise. Vu l'ampleur de l'événement, la compagnie d'assurances annonce dans un communiqué déployer «EasyDrive mobile», son service mobile pour expertiser les véhicules endommagés. (24 heures)