«Quel fils de pute!! C’est des gens comme lui qu’on devrait liquider car ils sont justement la base du problème. Gauchos de merde!!» Cette menace de mort et diverses injures ont été lancées contre le conseiller communal lausannois Louis Dana (PS) sur la page Facebook (FB) de la section vaudoise du groupuscule d’extrême droite Résistance helvétique. La réponse du Ministère public, qui vient de rendre son ordonnance, ne le satisfait pas. Il a fait recours.

«Je mène mon activité politique. On m’insulte et on me menace pour cela. Je tente de faire valoir mes droits et la justice semble me le reprocher. C’est inadmissible.»

Louis Dana, élu lausannois qui a été menacé de mort