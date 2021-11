Réseaux sociaux – Jack Dorsey quitte la direction générale de Twitter Le cofondateur de la plateforme laisse sa place à Parag Agrawal, responsable technique du groupe.

Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, en octobre 2019. KEYSTONE/EPA/KIM CHUL-SOO

Twitter a annoncé ce lundi le départ, avec effet immédiat, de son directeur général et cofondateur Jack Dorsey qui va être remplacé par le responsable technique du groupe, Parag Agrawal.

«J’ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs», a expliqué Jack Dorsey, dans un communiqué, qui marque la fin d’une époque.

Pour marquer la rupture, le natif de St. Louis (Missouri) prévoit de quitter aussi le conseil d’administration en 2022 et ne briguera pas un nouveau mandat lors de l’assemblée générale du groupe.

Avec son allure reconnaissable, crâne rasé et longue barbe, et son style atypique, Jack Dorsey incarne, depuis des années, à lui seul, Twitter. Il avait effectué un premier passage comme directeur général de Twitter entre 2007 et 2008, finalement évincé par le conseil d’administration, insatisfait de sa gestion.

Depuis son retour à la tête de la compagnie à l’oiseau bleu, en octobre 2015, l’entrepreneur au style décontracté était régulièrement critiqué pour n’avoir pas lâché les rênes de son autre entreprise, le spécialiste des paiements mobile Square, pour se consacrer uniquement à Twitter.

211 millions d’utilisateurs

Alors que Jack Dorsey s’efface, il laisse Twitter avec un portefeuille de 211 millions d’utilisateurs quotidiens dits «monétisables», c’est-à-dire qui sont exposés aux publicités sur la plateforme.

Avec Jack Dorsey à sa tête, Twitter a publié son premier trimestre bénéficiaire, pour les trois derniers mois de 2017, puis deux exercices entiers dans le vert, avant de replonger dans le rouge en 2020. Le quadragénaire s’est attaché à monétiser le trafic de la plateforme, point faible de l’entreprise jusque-là, alors qu’elle est un relais d’opinion majeur, à la place unique dans le paysage médiatique. Pour ce faire, le groupe a amélioré ses outils de modération pour rendre le réseau plus présentable et plus facile à utiliser pour les annonceurs mais aussi les utilisateurs.

AFP

