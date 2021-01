Climat des affaires en Chine – Jack Ma, la star du business chinois, n’est toujours pas réapparu Son discours critique sur le régime de Pékin lui vaut sans doute une forme de disgrâce inquiétante pour son empire. Zhifan Liu

Jack Ma, CEO du groupe Alibaba, n’est plus apparu sur les écrans depuis son discours d’octobre. AFP

L’homme d’affaires le plus puissant de Chine brille par son absence. Jack Ma, dont la fortune personnelle est estimée à 58 milliards de dollars, n’est pas réapparu en public depuis deux mois et son sort interroge dans un pays où l’on peut frôler un temps la ligne rouge avant de tomber en disgrâce. Le fondateur du géant chinois Alibaba a disparu de sa propre émission de télévision, un télé-crochet s’adressant à des autoentrepreneurs africains. Il a été remplacé dans le jury par une autre dirigeante de Alibaba, et son nom ainsi que son visage se sont évaporés du site internet de l’émission.