Série d’été: Les enfants stars (1/5) – Jackie Coogan, le kid pour l’éternité Révélé par Chaplin, celui qui fut le garçon le plus célèbre d’Amérique devient une vedette à 7 ans. La suite de sa carrière sera plus difficile. Philippe Muri

Le film «Le Kid» a propulsé Jackie Coogan au sommet de la notoriété. Dans les années 20, sa popularité dépasse celle de vedettes telles que Rudolph Valentino et Douglas Fairbanks. GETTY IMAGES

Dans les années 20, son nom et son visage s’affichent un peu partout: sur des articles de papeterie, des poupées, des disques et même sur des emballages pour du beurre d’arachide. John Leslie Coogan, dit Jackie Coogan, est alors une star mondiale. Reçu par le pape Pie XI, courtisé par des princes et des présidents, «le garçon le plus célèbre d’Amérique», comme on le surnomme alors, dépasse en popularité des vedettes telles que Rudolph Valentino et Douglas Fairbanks. Le public l’adore depuis qu’il l’a vu dans «The Kid», de Charlie Chaplin, sorti en 1921. À 7 ans, le môme voit se dessiner une prometteuse carrière d’enfant acteur. Celle-ci ne durera pas longtemps. Il brille dans «Oliver Twist» en 1922, tourne une quinzaine de films au cours desquels son étoile pâlit. Dans les coulisses d’Hollywood, on le dit «frappé de sénilité précoce». Il a 13 ans, et déjà son avenir derrière lui. Mais n’anticipons pas.