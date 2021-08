Éditorial - Jacky Delapierre, de la sueur et du cœur

Dans le monde de l’événementiel qui traverse les incertitudes covidatoires de façon frontale, il faut saluer tous ceux qui continuent à prendre des risques. Pour un organisateur de manifestation sportive ou culturelle, il serait souvent plus confortable de reporter en encaissant, pour certains, les assurances d’une couverture de déficit pour annulation.

Et pourtant quel bonheur d’aller à Cully écouter de la note bleue ou sous les platanes du parc de Valency regarder sur grand écran «Les petites fugues». Dans ce paysage tourmenté par les incertitudes, le loisir en communauté participe à retisser ce lien social qui nous manque tant. Ensemble.

Dans ce second été compliqué, il y aura donc ceux qui ont saisi l’occasion de se réinventer – quitte à perdre de l’argent ou à ne plus en faire – pour maintenir ou retrouver une certaine tradition. Et, dans le canton, on peut tirer un parallèle osé entre le Festival de Jazz de Montreux et Athletissima.

«Le loisir en communauté participe à retisser ce lien social qui nous manque tant»

D’autant plus que leurs deux fondateurs, le regretté Claude Nobs et le toujours vaillant Jacky Delapierre partagent une histoire commune: celle de pionniers qui ont réussi à faire grandir un petit projet de passionné en une «marque» reconnue internationalement, fédérant des stars de toute la planète.

Si juillet a appartenu au MJF avec cette incroyable scène du lac imaginée par Mathieu Jaton et son équipe, la fin d’août est pour Athletissima. Là aussi, les athlètes, les sponsors et les autorités ont joué le jeu sur le plan financier et solidaire. Réduisant leurs cachets pour les premiers, mettant la main au portefeuille et facilitant la logistique pour les autres.

L’occasion ainsi pour nous tous de reposer nos fesses dans un stade patrimonial et olympique, la Pontaise, dont on a longtemps cru qu’il serait voué à la démolition. Avec un public rassuré par les mesures sanitaires et qu’on espère en masse pour retrouver des sensations d’antan, celles qui ont fait cruellement défaut pendant les JO de Tokyo. L’époque a besoin d’émotions positives et spontanées.

