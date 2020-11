Télévision suisse – Jacob Berger, boulimique de l’image Évoquant sa dernière série, «Cellule de crise», le cinéaste genevois parle des acteurs, du cinéma et de la Suisse. Rencontre. Pascal Gavillet

Jacob Berger: «Je pense qu’il y a autant d’acteurs que de manières de diriger.» Lucien Fortunati

En 2018, nous avions retrouvé Jacob Berger en plein tournage à Genève d’une série coproduite par la RTS, «Cellule de crise», avec André Dussollier et Isabelle Caillat dans les rôles principaux. L’heure de vérité approche. Les deux premiers épisodes de cette fiction qui en comporte six seront diffusés dès jeudi 3décembre à 21h10 sur RTS1. Thriller haletant sur fond de crise politique et exercice réussi pour le réalisateur genevois, qui y a mis ses tripes. Après visionnage de l’ensemble, nous l’avons rencontré à nouveau.

Dans quel contexte géopolitique «Cellule de crise» s’insère-t-elle? Il y a quelques années, j’avais participé à la création d’une série de reportages sur la RTS. Nous avions notamment traité de l’affaire Kadhafi. Et je trouvais qu’elle comportait un aspect thriller. C’est à ce moment-là qu’on s’est rendu compte à quel point la Suisse pouvait être faible et isolée. Je pense que cette histoire l’a rendue moins naïve. Les enlèvements d’humanitaires sont devenus fréquents et nous avons réalisé qu’ils devenaient à leur tour des cibles. Toutes ces réflexions ont débouché sur la série.