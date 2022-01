Roman graphique – Jacobs, le génie de la BD qui rêvait d’apocalypses Avec le scénariste François Rivière, Philippe Wurm consacre un portrait biographique très fouillé au créateur de Blake et Mortimer. Coup de fil à un dessinateur passionné par son sujet. Philippe Muri

«Edgar P. Jacobs, le rêveur d ’ apocalypses» , l’image de couverture. Un magnifique dessin de Philippe Wurm. Éd. Glénat

Edgar P. Jacobs, le dessinateur Philippe Wurm le connaît sur le bout des doigts. Pas seulement parce que dans sa jeunesse il a dévoré ces chefs-d’œuvre que sont «Le secret de l’Espadon», «Le mystère de la grande pyramide» et «La marque jaune». Devenu auteur à son tour, ce Belge de 59 ans né à Lugano peut se revendiquer comme l’un des héritiers de la ligne graphique élaborée par le créateur de Blake et Mortimer.

En 2009, celui qui dessinait alors la série «Les Rochester» sur scénario de Jean Dufaux, a fait acte de candidature pour devenir l’un des repreneurs du fameux duo apparu en 1946 dans le journal «Tintin». Évincé, Wurm n’a pas renoncé à son rêve. Passionné par Jacobs et par son œuvre, il s’est mis en tête de réaliser un portrait biographique fouillé de ce pilier du neuvième art, personnage infiniment plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Pour l’épauler, il a fait appel à l’essayiste et romancier François Rivière. Un spécialiste. L’homme a longuement conversé avec Jacobs de son vivant. Et lui a consacré, avec l’écrivain Benoît Mouchart, une biographie qui fait autorité.