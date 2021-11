Hommage à une pionnière – Jacqueline Pittet, seule femme syndique d’Épalinges, n’est plus Mère de trois enfants, la Palinzarde avait dirigé la Municipalité de sa commune de 1990 à 1993. Elle est décédée à la veille de ses 94 ans. Laurent Antonoff

Jacqueline Pittet en 1997. DR

C’est le président du Conseil communal d’Épalinges qui l’a annoncé mardi dernier en ouvrant l’assemblée: Jacqueline Pittet, seule femme à jamais avoir été syndique de la commune, est décédée ce même matin du 9 novembre à l’EMS local de la Girarde. Elle allait fêter ses 94 ans.

Après une petite enfance passée à Zurich, puis à Berne, Jacqueline Pittet arrive à Lausanne en 1945. Secrétaire de formation, elle intègre un bureau d’avocats. Mariée à Raymond Pittet, journaliste sportif à la «Tribune de Lausanne», spécialisé dans le football et auteur du livre de référence «Le football et les Hommes», elle donne naissance à trois enfants: Denis, Danièle et Laurence. Toute la famille déménage alors à Épalinges.