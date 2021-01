Reprise en bistronomie – Jacques Allisson, de l’Auberge de l’Onde jusqu’à la rue du Midi Le chef de l’auberge mythique de Saint-Saphorin reprend l’ancien Café Mood pour une adresse bistronomique. David Moginier

Les restaurants sont fermés mais on travaille pourtant dans le Café Mood, à la rue du Midi, à Lausanne. C’est ici que Jacques Allisson va poser ses couteaux dans un décor rafraîchi, mais «sans nappe ni chichi», promet-il. Après cinq ans passés à l’Auberge de l’Onde de Saint-Saphorin, le trentenaire nord-vaudois a décidé de faire le saut et de prendre son premier restaurant à son nom.

Né à Genève, le cuisinier y a travaillé pour Philippe Chevrier ou à l’Olivier de Provence, avant de venir au Petit Manoir de Morges, puis à Lavaux. À la rue du Midi, il proposera une carte qui mélangera produits locaux ou d’ailleurs «à des prix très attractifs». À midi, une formule et un plat du jour permettront les repas d’affaires, tandis que la carte, courte et bistronomique, sera servie midi et soir. Une trentaine de couverts seulement, pour garder «un endroit privilégié où on est proche du client.» Et une cave fournie en crus locaux, français et italiens. À suivre, donc.