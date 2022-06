Grand entretien – Jacques Attali: «Ne faire qu’une chose, c’est très mutilant» L’économiste français, écrivain et conseiller des puissants, était à Genève pour un concert caritatif au profit des réfugiés. Pascale Zimmermann Corpataux

Jacques Attali dans l’exposition «Écarts et correspondances» du Musée Barbier-Mueller, qui fait la part belle aux créations du céramiste Jacques Kaufmann. LAURENT GUIRAUD

L’homme est affairé sur son smartphone. On sent qu’à l’aube de ses 80 ans, Jacques Attali n’est pas chatouillé par le démon de l’oisiveté. Entre la publication d’un roman* dont il assure la promotion, cinq livres en chantier, des activités de conseil (ndlr: auprès d’Emmanuel Macron notamment) et plusieurs concerts, le penseur multiforme a glissé dans son agenda une page genevoise.