Une trajectoire assumée – Jacques Bonnard, un artiste sans repentir Figure marquante pour plusieurs générations d’étudiants, le Lausannois sort de sa réserve de dandy heureux de son vécu. Il déroule un jouissif cadavre exquis chez Circuit. Florence Millioud

Dans «Introposition» de Jacques Bonnard à Circuit, le fil de l’art est continu. Marie-Lou Dumauthioz

La promesse n’était pas en l’air! Quand le très rare Jacques Bonnard a dit sa joie à l’invitation d’exposer chez Circuit à Lausanne, il a – aussi – averti le Centre d’art contemporain qu’il y aurait «de l’abstrait et du cul». À la cimaise, dans le fond du bureau comme pour évoquer un temps plus lointain, les premières toiles de l’exposition ont le relief de l’énergie. Mais elles ne figurent pas, c’est juste. Et ces dessins sexuellement suggestifs qu’il définit, avec l’élégance spirituelle qui l’habille, plutôt «coquins»? Sûr qu’on ne les rate pas.