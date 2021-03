Manifeste pour le futur – Jacques Dubochet ou Alexandre Jollien pensent l’après-Covid Un ouvrage collectif codirigé par Michel Bühler propose des pistes qui tirent des enseignements de la pandémie pour imaginer un avenir plus juste. Caroline Rieder

Les instigateurs du «Manifeste 2020», le chanteur et écrivain de Sainte-Croix Michel Bühler (debout) avec le médecin Nago Humbert, fondateur de Médecins du monde Suisse. KEYSTONE

Au printemps 2020, alors que la majeure partie de la planète se retrouve confinée, beaucoup se prennent à penser à un nouvel ordre mondial tourné davantage vers l’humain et la préservation des ressources naturelles. Un an plus tard prévaut surtout un ras-le-bol généralisé face à une crise sanitaire qui s’éternise.

Certains espèrent juste un retour au monde d’avant. D’autres, comme les auteurs du «Manifeste 2020», tirent la sonnette d’alarme: «Revenir à l’organisation de la société qui prévalait avant la pandémie serait reproduire les conditions qui favoriseront l’émergence de nouvelles crises. Ce serait irresponsable et suicidaire», plaident le chanteur et écrivain Michel Bühler et le médecin Nago Humbert dans la préface.

«Programme de la résistance»

Se rappelant le «Programme de la résistance» publié en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont réuni une vingtaine de courts textes de personnalités de gauche, tels Jacques Dubochet, Pierre-Yves Maillard ou Josef Zisyadis. En digne manifeste, l’ouvrage illustré par les dessins de Barrigue et de Vincent L’Epée porte des revendications concrètes dans divers domaines.

Du côté du climat, le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet demande l’instauration d’un «budget-climat» sur le plan collectif et personnel, mais aussi une gouvernance mondiale en matière d’environnement. Quant à la culture, Anne Papilloud, secrétaire générale du Syndicat suisse romand du spectacle, évoque entre autres une mesure toute simple: écouter les acteurs culturels pour établir des politiques publiques, souvent pensées sans les consulter.

Alexandre Jollien se demande comment changer tout en préservant la liberté individuelle, et appelle de ses vœux «une éducation qui forme des esprits libres». D’autres contributeurs réfléchissent à l’économie, la santé, la politique d’asile ou l’alimentation.

Le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet propose d’introduire un rationnement collectif et individuel de notre consommation de CO₂. PATRICK MARTIN



Les Éditions d’en bas ont amorcé cette réflexion avec l’ouvrage «Tumulte postcorona» sorti en 2020, coordonné par Anne-Catherine Menétrey-Savary, Raphaël Mahaim et Luc Recordon, où 57 auteurs se demandaient comment tirer des leçons de la crise pandémique.

Les deux livres trouvent un prolongement dans une série de rencontres rassemblant des signataires des deux publications, à découvrir de 18 h à 20 h en ligne jusqu’au vendredi 26 mars (en direct sur la page Facebook des Éditions d’en bas, puis en rediffusion sur leur chaîne YouTube).