Manufactures combières – Jaeger-LeCoultre entrouvre à son tour ses portes Jusqu’ici réservées aux employés et à quelques happy few, la visite de la fameuse manufacture horlogère du Sentier va peu à peu s’ouvrir au grand public. Une démarche en faveur du tourisme, mais pas que. Erwan Le Bec

Les visites, uniquement guidées et sur réservation, ne prévoient pour l’heure qu’un parcours découverte. Elles devraient toutefois se développer, à destination du grand public. © YVAIN GENEVAY / LE MATIN LMS

Décidément, ça bouge du côté des discrètes manufactures de la Vallée. Après l’ouverture fin juin du musée d’Audemars-Piguet, au Brassus, et la réouverture de l’Espace Horloger, voilà le tour de Jaeger-LeCoultre. La prestigieuse maison de la Reverso, au Sentier, organise depuis cet été des visites guidées destinées au grand public.

Le fruit d’une collaboration entre l’Office du tourisme de la Vallée, qui gère les réservations, et la manufacture, dans le but d’augmenter l’offre durant un été où la région est devenue une destination incroyablement prisée. Camping, plages, places pour caravanes, chemins de randonnées sont en effet pris d’assaut depuis la fin du semi-confinement, constatent les professionnels.

«Des visites, on en organisait déjà depuis des années, à destination du personnel et des familles, ou des clients ou des médias, précise Isabelle Gervais, Corporate Communication Director de Jaeger-LeCoultre. Cela fait longtemps que nous voulions étoffer notre programme et faire découvrir l’horlogerie à un public plus large. L’initiative de l’Office du tourisme a été un accélérateur.» Évidemment pas une volonté de suivre la concurrence donc.

Premier parcours

Pour l’heure, des visites de 2 h, pour le prix de 40 fr. par personne, permettent d’explorer une partie de la prestigieuse manufacture, en passant par le parcours type de construction d’une montre, par les ateliers et la partie muséale de la maison historique. À terme, il est prévu de mettre en place des parcours thématiques plus poussés, focalisés sur les métiers spécialisés ou sur les métiers d’art. «Idéalement, on aimerait que les visiteurs soient tous émerveillés à un moment donné, à la rencontre des passionnés, poursuit Isabelle Gervais. Il y a dans les manufactures un savoir-faire spécifique de toute une région qui est paradoxalement encore méconnu, y compris en Suisse.»

Déjà prisées du public, les visites abordent en outre l’histoire de la marque, celle des bâtiments, et s’adressent aussi à un public plus jeune (plus de 10 ans toutefois) à la recherche d’une vocation.

Alors que la branche est frappée de plein fouet par les effets secondaires du coronavirus (les volumes d’exportations suisses de juillet dernier sont en baisse de 35% par rapport à l’an dernier), c’est aussi un petit signal adressé à la population combière: l’horlogerie continue.

Du côté de l’Espace Horloger, seul musée public d’horlogerie en terres vaudoises, on accueille la nouvelle avec optimisme. «C’est un bon signal pour le tourisme horloger. Il faudra examiner les partenariats possibles», note la conservatrice Marion Burkhardt. Espace Horloger qui a repris, dans le respect des normes, ses activités, et qui a récemment communiqué le départ du président du conseil de fondation, l’ancien conseiller d’État Charles-Louis Rochat, en place depuis 2012. Il est remplacé par l’entrepreneur Jean-Daniel Bodenmann.