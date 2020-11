Frédéric Borloz va tirer la prise – «J’ai accompli ma tâche au plus près de ma conscience» Syndic d’Aigle durant quinze ans, aussi conseiller national et ex-député, Frédéric Borloz veut se lancer d’autres défis, «autant dans le domaine public que privé». Christophe Boillat

Après un quart de siècle passé au service de la commune d’Aigle (10’400 habitants), dont quinze ans comme syndic, Frédéric Borloz, 54 ans, a décidé de ne pas rempiler pour les élections communales de mars prochain. La figure de proue du PLR chablaisien, député de 2002 à 2015, conservera son poste de conseiller national, mieux, il rempilera à Berne.

Par ailleurs, Frédéric Borloz attend l’aval du congrès de son parti pour éventuellement se lancer dans la course au Conseil d’État. Comptable de profession, marié et père de deux adolescents, notamment président de la Fédération suisse des vignerons, il veut aussi développer des projets personnels privés en lien avec le commerce, peut-être l’immobilier.

Quand avez-vous pris la décision de ne pas vous représenter et pourquoi?

Au début de la présente législature, il y a cinq ans, j’avais avisé un cercle restreint et la section PLR locale que ce serait ma dernière. J’ai décidé de me donner de nouveaux défis. Je vais rester évidemment à mon poste pour assumer jusqu’au bout ma charge de syndic, avec conscience et professionnalisme. J’aime cette citation d’un amiral américain qui disait: «Quand on est aux commandes, on commande.» Je le ferai jusqu’au bout. En même temps, je n’avais pas envie de m’accrocher à ce poste jusqu’à la retraite, pas faire la législature de trop.

Est-ce que la forte opposition à laquelle vous faites face depuis cinq ans a pesé dans la balance?

Non, pas du tout. Ça m’aurait plutôt incité à continuer…

Est-ce que cette décision de ne pas vous représenter induit de fait que vous visez plus haut, à savoir candidater à un poste de ministre au Conseil d’État vaudois?

L’intérêt de mon parti sera de conserver ses sièges, voire d’en obtenir plus. Le PLR réfléchit à la stratégie, peut-être y serai-je inclus. Si intérêt de ma part, je ne le communiquerais pas avant le 30 juin, fin de mon mandat de syndic.

Quid du Conseil national?

J’ai été réélu pour un deuxième mandat. Je me représenterai lors des prochaines élections fédérales.

Vous n’en avez donc de loin pas fini avec la politique?

Non. Mais pour la locale en tout cas, c’est sûr: c’est fini.

Allez-vous vous lancer d’autres défis? Si oui, lesquels?

Bien sûr. Publics et privés. J’aimerai bien continuer si possible à assumer la présidence de la Fédération suisse des vignerons, comme celle des Transports publics du Chablais. Je vais m’investir dans des projets privés, le conseil, l’expertise, prendre des mandats liés à la pratique fiduciaire, qui est mon métier. Éventuellement aussi dans l’immobilier.

«Nul n’est indispensable»

Est-ce qu’Aigle, après vous, ce sera le déluge?

Pas du tout (rires). Heureusement, car nul n’est indispensable. J’ai préparé autant que faire se peut l’administration aux défis d’avenir à laquelle elle devra faire face. Tous les outils ont été mis en place. Aigle a un bel avenir.

Qu’était Aigle avant votre arrivée à sa tête?

Elle était renfermée sur elle-même, avec une gestion à l’ancienne. Avec les hommes et femmes qui ont œuvré avec moi toutes ces années, j’ai contribué à réveiller la ville qu’on m’a prêtée. À la rendre plus dynamique et attractive, la développer, l’inscrire au cœur du destin du district et du Chablais tout entier. Nous avons construit des collèges, développé les transports publics, le transport et la viti-viniculture, renforcé l’économie chablaisienne, la culture. Nous avons aussi conçu et développé l’agglomération intercantonale.

Vous avez également affronté de grosses marées. Lesquelles auraient pu vous faire chavirer?

Mes collègues et moi avons dû faire face à quatre votations populaires compliquées: Aigle Centre 2020, l’Espace événementiel des Glariers, la fusion loupée de communes du district, la création d’un cinéma triplex. Il a fallu aussi régler au mieux la suspension en début de la présente législature et finalement le départ de l’un de nos collègues municipaux.

Fin juin prochain, quel bilan final tirerez-vous de vos quinze ans de gestion de la ville d’Aigle?

Avec mon équipe, nous laisserons une ville dans une bonne situation financière, une cité prête pour les défis du futur. Nous avons beaucoup investi dans l’intérêt des Aiglons et des habitants de la région. J’ai toujours essayé de faire au mieux avec les moyens que l’on m’a donné. Et je n’ai pas trop mal réussi.

