Swing in the Wind d’Estavayer – «J’ai adoré partager ma passion pour le jazz» Pour sa dernière édition, le festival a attiré quelque 10’000 visiteurs dans les ruelles d’Estavayer-le-Lac. Le président Dominique Gutknecht revient sur l’aventure. Sébastien Galliker

La 15 e édition du Swing in the Wind a attiré quelque 10’000 visiteurs au centre-ville d’Estavayer-le-Lac. Bulle d’Amour photo

Une parade dans les rues, six scènes gratuites installées devant des établissements publics du centre-ville d’Estavayer-le-Lac et une payante dans le jardin du musée pour une quarantaine de concerts sur trois jours. Depuis 2008, le festival de jazz Swing in the Wind rythme l’été staviacois, d’abord sur trois week-ends en juillet, puis sur un seul. Mais la 15e édition, qui a attiré plus de 10’000 visiteurs dans les rues du 14 au 16 juillet, devrait être la dernière, malgré un succès confirmé. À 69 ans, Dominique Gutknecht a décidé de tirer la prise.