Exposition à Pully – «J’ai amassé en douce pendant dix ans» Les amours picturales de Jean-Claude Gandur l’ont amené sur des terres désertées par le marché. Aujourd’hui, le Vaudois possède l’un des très beaux ensembles d’art abstrait européen. Il expose une sélection au Musée d’art de Pully. Florence Millioud-Henriques

«Abstractions plurielles», l’exposition qui porte si bien son nom croise les regards (dont ceux de Tinguely et Calder dans un dialogue de sculptures) au Musée d’art de Pully. Lucas Olivet/Fondation Gandur pour l’art, Genève

La cure est vitaminée au Musée d’art de Pully, dans les salles, ça pulse et on vibre. Les sens, tous en tension, capturés par une énergie collective qui rappelle à chaque rencontre avec une œuvre de la Fondation Gandur pour l’art, que la culture est… un bien essentiel! C’est même l’ADN de ces abstractions signées par les Européens et les Américains embarqués dans une même urgence de créer un langage après les ravages d’un conflit mondial. Un langage qui ne figure plus!

«Je peux rester une heure à regarder un geste, le travail, la manière d’un abstrait. C’est l’expérience du regard, ça m’appelle!» Jean-Claude Gandur, collectionneur