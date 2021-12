Dernière saison de Jovian Hediger – «J’ai autant d’ambitions qu’avant et peut-être même plus!» Jovian Hediger prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. Le Chablaisien de 30 ans, spécialiste du sprint, ne veut surtout pas vivre ses derniers mois dans le ski de fond en pente douce. Interview. Robin Carrel Davos

Le Vaudois veut regoûter aux joies du podium avant d’arrêter. KEYSTONE

On ne va pas vous mentir. Il n’y a guère de Romands au plus haut niveau du ski de fond mondial, seulement quelques étapes de Coupe du monde au pays et qui sont forcément de l’autre côté de la Suisse… Donc il n’est pas simple de se spécialiser dans la chose nordique, même en année olympique. Heureusement, il y a Jovian Hediger.

Le Bellerin de 30 ans est ce qu’on appelle dans notre jargon un «bon client». Du coup, il n’y a qu’à poser des questions basiques et le sprinter se charge du reste. Le futur retraité est à Davos ce week-end, quelques jours après avoir dû renoncer à l’étape de Kuusamo (Fin) sur maladie, et c’était une des ultimes occasions de le questionner sur son présent et son futur.