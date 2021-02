C’est votre histoire – «J’ai battu le record du monde féminin d’apnée» Descendue, l’automne dernier, à 114 m dans les mer Rouge, la Slovène Alenka Artnik se repose à Genève avant de nouvelles aventures. Nicolas Poinsot

«Je ne suis pas dans une recherche de l’extrême, j’aime l’équilibre, je ne suis pas une junkie de l’adrénaline.» – Alenka Artnik Corinne Sporrer

Adolescente, je parvenais à peine à retenir ma respiration plus d’une centaine de secondes. Désormais, à presque 40 ans, je peux arrêter de respirer pendant six minutes et demie. Ma concurrente, Alessia Zecchini, et moi avons toutes deux repoussé les limites à 113 m en 2019, avec un record mondial partagé à deux. Après ça, il était clair que 2020 serait l’année où je reprendrais la tête du classement en solo avec 100 cm supplémentaires. L’entraînement avait commencé aux Philippines, mais quelques semaines plus tard, la pandémie était déclarée, avec ses vagues de confinement.