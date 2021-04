Effets pervers – «J’ai cru que j’envoyais les photos à une nana, c’était un mec» Les harceleurs sexuels sur internet s’en prennent souvent aux mineurs. On constate 10% de cas en plus depuis le début de la pandémie. La loi devrait être renforcée. Fabienne Riklin

Pro Juventute a constaté une augmentation de 10% des demandes liées au cybergrooming. Getty Images/Science Photo Libra

Le jeune gars timide est tombé dans le piège: après quelques échanges sympas sur le chat de son jeu vidéo préféré, sa correspondante lui demande d’envoyer des photos de lui nu. «J’ai cru que j’envoyais les photos à une nana et c’était un mec», avoue Ben (prénom d’emprunt). «Maintenant, il me menace de publier ces photos sur le Net si je ne continue pas à correspondre avec lui.» Ben a bien réagi: il a pris contact avec Pro Juventute Suisse.

Nette augmentation de harcèlement virtuel

Les conseillers de cette fondation ont constaté une augmentation de 10% des demandes liées à ce type de harcèlement virtuel dit cybergrooming. La porte-parole Lulzana Musliu explique que «de nombreux teenagers se sentent seuls et les harceleurs exploitent sans vergogne leur détresse». Les harceleurs (groomers) font des compliments et écoutent. Ils gagnent ainsi la confiance d’ados filles et garçons. Une fois ce lien établi, deux questions apparaissent vite: on se voit une fois? Tu m’envoies des photos intimes?