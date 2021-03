C’était il y a une semaine tout juste. Un policier lausannois étranglait sa compagne dans son appartement de Bussigny, avant de se donner la mort avec son arme de service. Ses voisins le disaient sous pression et très fatigué, cumulant les heures de travail en raison de la pandémie. Pire: il y a plusieurs années dans la nuit, il aurait confié ses armes chargées à un habitant de son immeuble, «de peur de faire une connerie». Cela lui vaudra un passage en unité psychiatrique. Ces témoignages questionnent sur l’encadrement des policiers lausannois, sur l’aide psychologique qui leur est apportée en cas de besoin, et sur les mesures mises en œuvre pour éviter de tels drames. Olivier Botteron, commandant de la police lausannoise, s’exprime pour la première fois.

Un mot sur l’affaire de Bussigny?

Oui, mais pas sur l’enquête bien évidemment. Je suis très affecté. Tout comme l’ensemble du corps de police de Lausanne d’ailleurs. C’est à moi qu’il revient de gérer ce drame. Et ce n’est pas anodin. Jamais je n’avais été confronté à une telle situation. J’ai connu des suicides douloureux à la police, mais là bon sang, il y a eu meurtre! Et quel paradoxe! D’un côté, vous avez un policier volontaire qui avait plus de trente années de service à Lausanne. Il était engagé dans la sécurité routière en sa qualité de motard. Il gérait les manifestations. Et puis de l’autre côté, vous avez ce même policier qui a failli à sa mission qui est de protéger. Il a franchi une limite.