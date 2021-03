Football – «J’ai dit aux joueurs que je les aimais» Christian Constantin, coach fugace du FC Sion, revient sur la victoire à Lausanne et évoque la recherche de son successeur. Simon Meier

Le président et entraineur assistant du FC Sion Christian Constantin, droite, salue en embrassant le front de l'entraineur du FC Lausanne-Sport Giorgio Contini. KEYSTONE

Le président du FC Sion a réussi son coup. Autopropulsé entraîneur pour la cinquième fois de sa carrière, il a ramené trois points capitaux de la Tuilière (1-3). Sa satisfaction est perceptible, mais le profil reste bas, comme le classement de son équipe. La dirigera-t-il toujours dimanche prochain contre Servette? Peut-être, mais pas sûr.

Le football n’est décidément pas compliqué: il suffit de nommer un entraîneur valable pour que le FC Sion gagne un match, non?

Le football est simple quand tu gagnes. Et il devient plus compliqué quand tu ne gagnes pas. Une fois, j’étais à deux doigts de prendre Trapattoni chez moi (ndlr: au FC Sion). Qu’est-ce qu’il me dit? «Le foot est simple: quand tu perds le ballon, tout le monde travaille pour le récupérer; et quand tu l’as, tout le monde le soigne pour le mettre au fond.»