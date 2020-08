Via Alpina de Vaduz à Montreux – «J’ai dormi moins de trois heures en tout et pour tout» Le Vaudois Diego Pazos raconte les moments forts de son record de la traversée de la Suisse, où il a pulvérisé le précédent record d’un jour, en 79 heures et 36 minutes. Pierre-Alain Schlosser

Diego Pazos a terminé sa traversée de la Suisse par les Alpes perclus de douleur. Maxime Schmidt

Diego Pazos est allé au bout de lui-même. Jamais le Lausannois de 35 ans n’avait couru plus de 180 km auparavant. Dimanche, aux alentours de 11 h 30, cet expert à la police fédérale a battu le record de la Via Alpina, ralliant Vaduz à Montreux (391 km et 23’500 m de dénivelé positif) en 79 heures et 36 minutes, soit près de 24 heures de moins que la précédente marque. Après avoir franchi 14 cols et 7 cantons, l’ultratrailer raconte sa formidable aventure.