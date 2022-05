Kevin Lötscher témoigne – «J’ai dû choisir entre le hockey et le bonheur» Près de onze ans après la terrible nuit qui brisa ses rêves de hockeyeur, Kevin Lötscher raconte comment il s’est reconstruit. Jean Ammann

Kevin Lötscher a sombré dans la dépression avant de parvenir à se reconstruire. YVAIN GENEVAY / TAMEDIA

Un coup du sort, frappé à 85 km/h et qui l’envoya 30 m plus loin, à 30 m de ses chaussures que la police encercla d’un trait fluorescent: dans la nuit du 13 au 14 mai 2011, à Sierre, Kevin Lötscher était heurté par une voiture alcoolisée. Il s’ensuivra dix jours de coma artificiel, trois mois d’hôpital et la fin d’une carrière qui avait depuis longtemps déjà dépassé le stade des promesses.