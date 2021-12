Portrait d’Elisabeth Baume-Schneider – «J’ai envie de mettre mon expérience au service du parti» La sénatrice jurassienne Elisabeth Baume-Schneider officialise sa candidature pour succéder à Ada Marra. Elle sera, sauf surprise, le nouveau visage du Parti socialiste en Suisse romande. Florent Quiquerez

Elisabeth Baume-Schneider se met à disposition du parti pour reprendre la vice-présidence. PATRICK MARTIN

On l’avait comparée à «un vélo militaire» avec lequel on ne peut pas gagner le Paris-Roubaix. La première fois que j’ai vu Elisabeth Baume-Schneider, c’était en 2002, lors d’un débat pour les élections au gouvernement jurassien. Le tacle venait de l’ex-ministre PDC Jean-François Roth et avait eu l’effet inverse, la propulsant ministre. Dix-neuf ans plus tard, elle est sénatrice, et se met à disposition de la vice-présidence du PS suisse.