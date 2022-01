Confidences – «J’ai été sa première rédactrice en chef»

Ne dites pas à Catherine Burki qu’elle est «la femme de». «Je me rappelle encore quand l’ancien directeur du Théâtre de Beausobre m’a présentée de cette manière à Ruth Dreifuss, pendant le Salon du dessin de presse à Morges. «Je déteste ça», lui a-t-elle lancé sans hésitation devant la présidente de la Confédération. Ma réaction a dû lui plaire puisqu’elle a préféré s’asseoir à côté de moi à la table des dessinateurs plutôt qu’à celle des notables. On a passé un excellent moment.»

C’est dans le coin de la salle à manger de son nouvel appartement de Crissier, quelques recueils des dessins de Raymond Burki posés devant elle, qu’elle accepte de se remémorer l’homme qui a partagé 37 ans de sa vie. Plus extravertie que lui mais tout aussi pudique, elle reconnaît que sa dernière interview remonte à vingt-quatre ans. «Vous savez, on a eu une vie très pépère, dit-elle, sourire en coin. Raymond séparait bien les choses. D’un côté le journal, de l’autre sa famille, ses amis et ses autres passions. C’était sa personnalité. Il a toujours dit que le jour de sa retraite, il ne dessinerait plus pour «24 heures». Il voulait être libre.»