Pandémie et psychisme – «J’ai fait un burn-out. Parce que le Covid exacerbe tout»

«Charge mentale». Le mot est lâché dès les premières secondes. Eva*, 23 ans, et Sarah*, 20 ans, ont tenu à partager leur vécu face au Covid. Leur témoignage confirme les inquiétudes du Canton pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Il a annoncé ce mardi matin un paquet de mesures supplémentaires pour intensifier son soutien aux catégories de la population les plus fragilisées face à la pandémie.

Sarah a fait un burn-out de janvier à juillet de cette année: «Quand je le confie, cela choque. Je suis toujours associée à une fille souriante. Et la santé mentale reste un sujet tabou.» Pourquoi cet état d’épuisement? «Parce que le Covid exacerbe tout. Tout le monde fait son introspection à un moment donné de sa vie. Mais avec la pandémie, on se retrouve face à soi-même. Bloquée avec soi. Ma maman travaille toute la journée. Ce qui a aussi contribué à renforcer mon sentiment d’isolement. Après le confinement, les psychiatres étaient tous débordés et mes amis ont leurs propres problèmes. Lors du confinement, je venais de commencer l’architecture à l’université. Nous avions énormément de travail. Tout mon temps y était consacré. Les cours à distance étaient compliqués. Dès que je regardais un film ou que je voulais aller dormir, je me disais que c’était du temps perdu que je ne consacrais pas à mes études. Et, en même temps, je me demandais si c’était vraiment ce que je voulais faire. Cela tournait en boucle dans ma tête. Je me suis sentie épuisée.»